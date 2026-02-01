El desfile de Maria Amadorr en SIMOF 2026, todas las fotos

La diseñadora presenta Legado vivo, una colección en la que destacan los cortes clásicos y ajustados con volantes generosos pero elegantes. Cinturas cortadas por debajo de la cadera, que combina con diferentes siluetas, y una amplia amalgama de mangas son clave en esta colección.

Destacan las mangas largas exageradas, tipo farol, junto a otras propuestas con encaje y capas ligeras, pensadas para las noches del camino. En esta colección, incorpora cuellos a sus diseños como complemento.