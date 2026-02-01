El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma veterana presenta la colecciónTerra, en la que se mantiene fiel a su estilo, con cortes clásicos y propuestas sencillas. Las faldas, en su mayoría de neja, combinan vuelo y volumen en su justa medida y en ellas conviven volantes de tamaño medio. Algunos en casos asimétricos, en otros, en cascada, los volantes nacen de talles bajos que ajustan la silueta femenina.

Anticipándose a las temperaturas primaverales, desde la firma apuestan por mangas a la sisa con volantes pequeñitos. Los mantoncillos, complemento imprescindible para la firma, son de fleco corto y van colocados en pico. La gama cromática de esta colección va desde los tonos tierra a los verdes, pasando por los fucsias y los rojos, sin dejar a un lado los negros. No faltan los tonos cálidos, desde los teja a los caldera, llegando a los marrones.