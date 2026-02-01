OBITUARIO
Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

La firma veterana presenta la colecciónTerra, en la que se mantiene fiel a su estilo, con cortes clásicos y propuestas sencillas. Las faldas, en su mayoría de neja, combinan vuelo y volumen en su justa medida y en ellas conviven volantes de tamaño medio. Algunos en casos asimétricos, en otros, en cascada, los volantes nacen de talles bajos que ajustan la silueta femenina.

Anticipándose a las temperaturas primaverales, desde la firma apuestan por mangas a la sisa con volantes pequeñitos. Los mantoncillos, complemento imprescindible para la firma, son de fleco corto y van colocados en pico. La gama cromática de esta colección va desde los tonos tierra a los verdes, pasando por los fucsias y los rojos, sin dejar a un lado los negros. No faltan los tonos cálidos, desde los teja a los caldera, llegando a los marrones.

El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
1/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
2/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
3/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
4/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
5/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
6/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
7/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
8/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
9/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
10/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
11/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
12/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
13/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
14/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
15/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
16/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
17/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
18/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
19/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
20/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
21/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
22/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
23/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
24/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
25/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
26/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
27/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
28/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
29/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
30/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
31/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
32/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
33/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
34/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
35/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
36/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
37/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
38/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
39/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
40/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
41/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
42/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
43/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
44/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
45/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
46/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
47/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
48/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
49/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
50/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
51/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
52/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
53/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
54/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos
55/55 El desfile de Maricruz & Montecarlo en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats