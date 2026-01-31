La diseñadora propone en Aura una flamenca inspirada en la estética de los años 20 y 30. Con siluetas muy entalladas, la colección se mueve entre los colores saturados y las tonalidades pastel, sin que falten los negros como propuesta más rotunda. Detalles en peplum en los cuerpos, mangas abullonadas y un juego con la asimetrías de los talles se observan en trajes de flamenca en los que la esencia convive con un discreto maximalismo.
Los tejidos bordados confeccionan propuestas en las que destacan los escotes asimétricos y los detalles de sobrevolantes en el escote o a modo de capita.
El desfile de Pilar Rubio en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
