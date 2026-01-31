El desfile de Rosa Pedroche en Simof 2026, todas las fotos

La firma celebra sus veintidós años en la moda flamenca con una colección en la que refuerza su seña de identidad. Diseños con faldas de voluminosas enaguas, talles ajustadísmos para ensalzar la figura femenina y escotes con forma de corazón ya forman parte del sello de identidad de la firma y en esta colección lo reafirman.
Destacan los escotes con forma de corazón en una reinterpretación de los patrones más icónicos de la firma. En el universo Rosa Pedroche los rojos ocupan un lugar privilegiado, pero en esta colección la firma también juega con los marrones, los blancos y el color block fucsia y rojo o fucsia y naranja. Su característico estampado de rosas tampoco falta.
1/76El desfile de Rosa Pedroche en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
