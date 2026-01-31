El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

La firma mantiene su estética de diseños sencillos y sin más artificio que la combinación de volantes o las más originales en A ras de cielo. Los talles se mantienen bajos en faldas en neja, donde se observan volantes de diferentes tamaños. Las siluetas que proponen en la firma son ajustadas, pero con tejidos ligeros que facilitan el movimiento. Los diseños lisos siguen siendo el sello de esta firma que abandera el rojo como tonalidad flamenca, aunque en esta colección coquetean con los beiges claritos y los más saturados, como verdes o teja.

Como novedad, la firma incorpora diseños estampados de flores combinados con lunares y los estampados geométricos en diseños en verde hoja. En sus propuestas no hay volúmenes maximalistas, prima el movimiento y la combinación de volantes. Los elementos bordados, los encajes y las tiras bordadas se convierten en elemento diferenciador en sus propuestas más sencillas.

El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
1/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
2/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
3/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
4/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
5/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
6/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
7/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
8/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
9/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
10/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
11/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
12/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
13/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
14/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
15/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
16/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
17/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
18/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
19/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
20/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
21/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
22/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
23/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
24/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
25/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
26/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
27/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
28/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
29/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
30/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
31/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
32/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
33/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
34/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
35/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
36/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
37/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
38/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
39/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
40/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
41/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
42/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
43/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
44/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
45/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
46/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
47/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
48/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
49/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
50/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
51/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
52/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
53/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
54/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
55/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
56/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
57/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
58/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
59/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
60/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
61/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
62/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
63/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
64/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
65/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
66/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
67/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
68/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
69/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
70/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
71/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
72/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
73/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
74/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
75/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
76/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
77/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos
78/78 El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos / Salva Castizo

También te puede interesar

Lo último

stats