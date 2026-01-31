El desfile de Sonibel en Simof 2026, todas las fotos

La firma mantiene su estética de diseños sencillos y sin más artificio que la combinación de volantes o las más originales en A ras de cielo. Los talles se mantienen bajos en faldas en neja, donde se observan volantes de diferentes tamaños. Las siluetas que proponen en la firma son ajustadas, pero con tejidos ligeros que facilitan el movimiento. Los diseños lisos siguen siendo el sello de esta firma que abandera el rojo como tonalidad flamenca, aunque en esta colección coquetean con los beiges claritos y los más saturados, como verdes o teja.

Como novedad, la firma incorpora diseños estampados de flores combinados con lunares y los estampados geométricos en diseños en verde hoja. En sus propuestas no hay volúmenes maximalistas, prima el movimiento y la combinación de volantes. Los elementos bordados, los encajes y las tiras bordadas se convierten en elemento diferenciador en sus propuestas más sencillas.