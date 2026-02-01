OBITUARIO
Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

Ismael Rubio

01 de febrero 2026 - 16:17

La firma presenta Valentía una colección dedicada a una mujer andaluza, empoderada y flamenca. Entre sus propuestas destacan cuerpos ajustados y muy trabajados, con alguna transparencia, sello de la firma. Vestidos muy entallados, cómodos que se adaptan y realzan la figura.

Mucho organdí en los volantes que aportan volumen y no pesan, acompañados de frondosas enaguas. Destacan los diseños muy elaborados con bordados artesanales en propuestas que se tiñen de colores vivos.

El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
1/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
2/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
3/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
4/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
5/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
6/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
7/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
8/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
9/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
10/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
11/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
12/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
13/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
14/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
15/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
16/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
17/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
18/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
19/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
20/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
21/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
22/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
23/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
24/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
25/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
26/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
27/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
28/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
29/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
30/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
31/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos
32/32 El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats