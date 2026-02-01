El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma presenta Valentía una colección dedicada a una mujer andaluza, empoderada y flamenca. Entre sus propuestas destacan cuerpos ajustados y muy trabajados, con alguna transparencia, sello de la firma. Vestidos muy entallados, cómodos que se adaptan y realzan la figura.
Mucho organdí en los volantes que aportan volumen y no pesan, acompañados de frondosas enaguas. Destacan los diseños muy elaborados con bordados artesanales en propuestas que se tiñen de colores vivos.
1/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
2/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
3/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
4/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
5/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
6/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
7/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
8/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
9/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
10/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
11/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
12/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
13/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
14/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
15/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
16/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
17/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
18/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
19/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
20/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
21/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
22/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
23/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
24/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
25/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
26/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
27/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
28/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
29/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
30/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
31/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio
32/32El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos/Ismael Rubio