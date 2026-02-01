El desfile de Teressa Ninú Atelier en SIMOF 2026, todas las fotos

La firma presenta Valentía una colección dedicada a una mujer andaluza, empoderada y flamenca. Entre sus propuestas destacan cuerpos ajustados y muy trabajados, con alguna transparencia, sello de la firma. Vestidos muy entallados, cómodos que se adaptan y realzan la figura.

Mucho organdí en los volantes que aportan volumen y no pesan, acompañados de frondosas enaguas. Destacan los diseños muy elaborados con bordados artesanales en propuestas que se tiñen de colores vivos.