El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos

La colección que propone la firma nace de la transmisión cultural entre generaciones. En Origen, se parte del concepto de que la moda flamenca es un símbolo de identidad, cultura y raíz para proponer diseños de base clásica. Entre sus propuestas destacan los diseños asimétricos, que se combinan con cortes tradicionales y volúmenes concebidos para buscar siempre la elegancia.
1/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
2/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
3/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
4/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
5/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
6/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
7/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
8/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
9/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
10/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
11/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
12/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
13/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
14/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
15/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
16/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
17/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
18/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
19/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
20/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
21/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
22/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
23/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
24/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
25/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
26/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
27/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
28/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
29/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
30/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
31/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
32/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
33/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
34/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
35/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
36/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
37/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
38/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
39/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
40/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
41/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
42/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
43/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
44/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
45/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
46/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
47/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
48/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
49/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
50/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
51/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo
52/52El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos/Salva Castizo