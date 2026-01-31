El desfile de Yolanda Rivas en Simof 2026, todas las fotos

La colección que propone la firma nace de la transmisión cultural entre generaciones. En Origen, se parte del concepto de que la moda flamenca es un símbolo de identidad, cultura y raíz para proponer diseños de base clásica. Entre sus propuestas destacan los diseños asimétricos, que se combinan con cortes tradicionales y volúmenes concebidos para buscar siempre la elegancia.