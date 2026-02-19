Emprende Lunares con SIMOF consolida a las nuevas promesas de la moda flamenca

La temporada de moda flamenca continúa con sus propuestas. Terminadas las pasarelas profesionales, le toca el turno a las propuestas de las nuevas promesas de la moda flamenca a través del desfile Emprende Lunares con SIMOF. Este desfile se engloba dentro del programa formativo del mismo nombre, una iniciativa que impulsa el emprendimiento en el sector de la moda flamenca.

El desfile, celebrado en la Fundación Cajasol, reunió las propuestas creativas de una nueva generación de diseñadores procedentes de distintos puntos de Andalucía. Emprende Lunares, liderado por la Fundación Cajasol y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, se ha consolidado como una plataforma de referencia para el descubrimiento de nuevas promesas del diseño de moda flamenca. "Muchos diseñadores que comenzaron su carrera profesional gracias a este programa formativo hoy son referentes en el sector y participan año tras año en grandes citas como SIMOF", explicó Raquel Revuelta, promotora de la iniciativa.

Un diseño de Claveles Costura Flamenca. / Chema Soler

Raquel Revuelta recuerda, además, que "Emprende Lunares nació hace diez años con la vocación de encontrar nuevos creadores de moda flamenca y acompañarlos en el paso hacia la profesionalización. Es un impulso real para quienes quieren abrirse camino en este sector, guiándolos y apoyándolos en su crecimiento y desarrollo". Cada uno de los finalistas presentó ocho diseños que reflejan su propuesta creativa, la evolución del traje tradicional y una mirada personal que combina raíces, innovación y artesanía.

La visión de los nuevos talentos del traje de flamenca

Uno de los diseños de Vanesa Valencia. / Chema Soler

La firma Claveles Costura Flamenca presentó Nueve de Abril, una colección en la que combina la mística con la delicadeza de los claveles, fusionando la espiritualidad con la riqueza ornamental del flamenco. Por su parte, María Moreno González presentó El Quejío Barroco, compuesta por ocho outfits femeninos, inspirados en el barroquismo teatral de Christhan Lacroix y en la figura de Miguel de Molina, símbolo de rebeldía, exilio y sensibilidad artística.

Uno de los diseños de Susana Montes. / Chema Soler

En Romper el compás, Mercedes Montenegro juega con las texturas, que construyen el relato emocional de la colección. La propuesta parte de tejidos estructurados y superficies firmes que evocan contención y norma, para evolucionar hacia capas más ligeras y volúmenes expansivos que introducen movimiento y libertad. Ana García Linares presentó Por ellas, una colección con diseños con un marcado carácter asimétrico, presente en escotes, mangas alternas y adornos colocados en un solo lado del vestido.

Uno de los diseños de Sole Sevillano. / Chema Soler

En La Carito, Charo Borrego propone diseños en los que predominan siluetas entalladas y estructuradas que realzan la figura femenina, con cortes a la cintura o a la cadera. Algunos diseños incorporan faldas canasteras, mientras que otros presentan medias capas con volantes envolventes y mangas voluminosas. Pedro López Designer plantea en Raigales un homenaje a las raíces profundas de Andalucía y al origen del traje de flamenca como símbolo de identidad cultural. La colección parte de la esencia más pura del traje tradicional para reinterpretarlo desde una mirada actual, limpia y estructurada.

Uno de los diseños de Pedro López. / Chema Soler

Sole Sevillano propone en Imani una colección inspirada en la mujer empoderada, aquella que siempre sale adelante sin dejar de ser femenina, elegante y sensual. Una mujer que brilla por encima de todo. Susana Montes Cañadas propone con Embrujo una colección inspirada en la fuerza hipnótica de la noche andaluza, en la luna, el misterio y la pasión que envuelve al flamenco. Representa a una mujer magnética, segura y profundamente femenina, capaz de cautivar con su presencia y transformar la tradición en una declaración de identidad.

Uno de los diseños de Charo Borrego. / Chema Soler

Volantes asimétricos, volantes en cascada y capas de volantes, incluyendo capas asimétricas es lo que se observa en Sasapen Tali, la colección de Vanesa Valencia Muñoz. Mangas de jamón y mangas con aberturas, chaquetas con espalda abierta, flores hechas a mano y lunares bordados completan la propuesta completan su colección.

Uno de los diseños de Mercedes Montenegro. / Chema Soler

Victoria Monteoliva cerró la jornada con Por un puñado de lunares. Con esta colección ha querido mostrar la riqueza paisajística de Almería: el contraste de formas, colores y climas. A través del traje de flamenca, la propuesta plasma un viaje visual por la provincia, reflejando su diversidad natural y cultural.