25 primaveras de alegrías entre volantes

La sonrisa de Ángeles Verano habla por sí sola, su simpatía y el cariño que pone en cada cosa que hace la convierten en ese tipo de persona que vale la pena conocer, y por supuesto en la que confiar. Nos recibe en su taller, en la sevillana Cuesta del Rosario, lleno de color, de volantes, de mantones, de flores, de fotos y de ganas, de muchas ganas por celebrar y por enseñar lo que tiene preparado para esta semana, en la que celebra 25 años en la moda flamenca. Y lo celebrará como mejor sabe, en la pasarela.

Es momento de hacer un poco de retrospectiva, un cuarto de siglo de dedicación lo requieren.

25 años, se dicen pronto...

Ángeles estudió para ser asesora fiscal, pero se dio cuenta que su futuro no estaba en un despacho rodeada de papeles. Las raíces, dice, tuvieron la culpa de ese cambio de sentido en su vida, que tantos buenos momentos le ha acarreado: "Mi madre fue modista después de la Guerra Civil y era una de las más reconocidas de El Puerto, donde vivíamos. Creo que la moda venía en mis genes, es algo que tenía que pasar". Y pasó. De tal forma que lo que empezó siendo una idea, se materializó en un trabajo que lleva desempeñando un cuarto de siglo. Y de eso, hablamos con ella.

¿Qué es lo que más destacarías de estos 25 años?

25 años llenos de satisfacciones y llenos de vivencias, que me han dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas de toda índole, de todos los ámbitos. He podido conocer a muchas mujeres y vestirlas de flamenca. El poder identificarme con ellas de manera que confíen en mí plenamente y les guste lo que hago ha sido todo un reto para mí. Esa experiencia me ha hecho tener con ellas unas vivencias que han terminado en amistades, más amigas que clientas. Ese es mi gran tesoro. Yo les agradezco su apoyo, su confianza, su cariño y su fidelidad, porque siguen viniendo cada año. Es un vínculo precioso. No es sólo vender un traje, es mucho más.

Y haciendo balance de todo lo vivido, ¿cambiarías algo?

Yo diría que no. Ha sido todo una evolución lógica muy gratificante. He ido viendo, sin prisa pero sin pausa, cómo iba haciéndome un pequeño hueco en el mundo de flamenca y en gran medida es gracias a vosotros, los medios, que me habéis apoyado desde que empecé. Pasé una etapa muy preocupante durante los años más duros de la crisis, porque el traje de flamenca es un artículo de lujo. Pero creo que, en general, no cambiaría nada en mi vida. Estoy feliz de poder haber hecho todo lo que he hecho y haber vivido todo lo que he vivido.

Estás muy agradecida...

Tengo mucho que agradecer, mis colaboradores hacen posible que todo salga bien: Rocío Casado, que pinta los mantones cada año; Ópalo Negro, que tiñe, diseña y prepara los tocados para cada estilismo; Marga Macías, con sus pendientes en metales y piedras naturales; Sol de la Lastra, con sus complementos con flores. Los zapatos de Nuria Cobo, que son cómodos, bonitos, elegantes y con estilo. Ana Barberó con los flecos de seda. Trabajo con ellos el año entero para llegar al buen fin y con una colección homogénea con un nexo común y una razón de ser. Este año destaco que, por primera vez, colabora conmigo Isabel Blasco, y tiene unos encajes de bolillos que son alucinantes. Mi equipo, que siempre está a mi lado ayudándome en todo, son estrellas con nombre propio. Aguasanta Benítez da forma a lo que pienso, Francisco Antúnez y Nuria, Beli García, Isla...A Chema Soler, fotógrafo oficial de SIMOF, que estuvo conmigo en mi primer desfile y volverá a estarlo este año. A Salvador Egea, un sastre estupendo que colabora conmigo y que fue el responsable de las espectaculares chaquetas de mis primeros trajes. Y a Miriam del Rey, encargada de las redes sociales, y por supuesto a las modelos de Go! Eventos que cada año nos hacen disfrutar con su trabajo.

La mujer flamenca

¿Cómo es la flamenca de Ángeles Verano?

Auténtica. Personal. Única. Es una mujer que busca la elegancia y la comodidad en lo que lleva puesto. Alguien que se siente identificada con mi estilo y con mi trabajo. La persona que se prueba uno de mis trajes y se siente cómoda y elegante, esa es mi flamenca.

¿Cuál es la tendencia flamenca que más te gusta o más te identifica?

Cada mujer debe llevar lo que más le favorezca y más la identifique. No puedes ponerte algo con lo que no te sienta bien solo porque alguien dicte que es tendencia. Yo pretendo que mi clienta sea fiel a su personalidad y que le guste tanto su traje que nunca quiera quitárselo. Apuesto por la personalización del traje, no por la tendencia. La tendencia también es importante, y se hace. Se marcan colores, formas y volúmenes como tendencia, pero luego está la personalidad de cada mujer y su libertad para elegir lo que quiere y lo que le favorece.

Y en cambio, ¿cuál de las tendencias actuales no adaptarías nunca a la moda flamenca?

Los volúmenes. Los veo en pasarela y son ideales, porque son muy espectaculares, pero no sería fiel a mi estilo si los adaptase a mi flamenca.

¿Qué es lo que no le puede faltar a una flamenca?

No debe faltar un estilismo completo, es importantísimo. Un traje es muy importante, pero por sí solo no hace a una flamenca. Yo trabajo mucho con eso y el traje debe ser un estilismo completo. Todo cuenta: el mantón, los zapatos, los pendientes... El estilismo de una mujer flamenca hay que cuidarlo y trabajarlo.

El desfile

¿Qué nos tienes preparado para sábado?

Este año es mi 25 aniversario y se cumplen los 25 años de mi trabajo en la moda flamenca. He preparado muchas cosas, pero la principal y más bonita ha sido volver a contar con las modelos que han desfilado conmigo a lo largo de todo este tiempo. Ellas han crecido conmigo, las he visto ser madres y conseguir sus logros y para mí eso es muy emotivo. Cuando se lo propuse se volvieron locas, son mujeres espléndidas. Este año salen mis modelos de toda la vida: Lucía Hoyos, Mercedes Amante, Leticia Casellas, Carmen Arjona, Esther Martín, Esther López, Vanesa López, Silvia Morilla, Lidia Persero, Maite Martinez, Noelia Margotón, Alejandra Sánchez (imagen de mi firma), Lola Alcocer y Laura Villalba. Desfilarán con algunos trajes de entonces que creo que van a impactar y van a resultar impresionantes y emocionantes. Yo no puedo, ni quiero, olvidar mis raíces y mis principios. Es importante saber de dónde vienes y quién eres.

¿Cómo te ves en el futuro, dentro de unos años?

Quisiera verme como estoy ahora. Ni más, ni menos. Nunca he sido ambiciosa ni he querido mucho más, lo único que quiero es poder hacer cada año mi colección, hacer que mis clientas se sientan cómodas y poder continuar un año mas haciendo lo que más me apasiona.

Para terminar...

Espero y deseo de todo corazón que mi colección, que lleva por nombre '25 primaveras', y que celebra 25 primaveras vistiendo a mujeres y poniéndolas guapas para la feria, guste. Estos han sido 25 años de dedicación y de pasión por lo que hago y me siento muy orgullosa de estar aquí.