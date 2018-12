El Palacio de Dueñas se viste de flecos y bordados

El corazón del sevillano Palacio de las Dueñas se ha teñido de moda y de flamenco con motivo de la presentación del cartel de la VII edición de We Love Flamenco. Ha sido con el sonido de la guitarra de fondo y una de las galerías del patio principal como pasarela por donde han desfilado las modelos, cubiertas por majestuosos mantones de manila firmados por Foronda

Llegado el momento, Laura Sánchez y Javier Villa, directores de la empresa organizadora GO! Eventos y Comunicación, han desvelado el cartel. El artista jerezano Balcris es el hombre detrás de la obra, una pintura que representa su visión personal de la mujer flamenca que será la carta de presentación tanto de We Love Flamenco como de Viva by WLF.

Esta nueva edición, que marca el séptimo año de We Love Flamenco y el tercero de Viva by WLF, prometía llegar cargada de sorpresas, y no ha defraudado. Los organizadores no han querido dejar ninguna incógnita en el aire: Javier Villa ha sido el encargado de contar todo lo que ocurrirá en ambos eventos y Laura Sánchez, por otra parte, ha enumerado el timing al detalle. Entre las novedades se encuentran la integración de la plataforma WLFTV, que dará la posibilidad al público de acceder a contenidos visuales idénticos, así como la celebración una edición más del desfile benéfico de la Asociación Sandra Ybarra Frente al Cáncer, en el que las modelos serán mujeres que luchan contra la enfermedad.

Un total de treinta desfiles llenarán las dependencias del prestigioso Hotel Alfonso XIII con lo último en moda flamenca, y es que We Love Flamenco es la principal catapulta de las tendencias del traje más andaluz, habiéndolo colocado entre las páginas de publicaciones nacionales de la talla de Vogue o Elle. Entre los diseñadores que mostrarán sus propuestas, cuyos adelantos ya pudimos ver en la presentación del evento, se encuentran grandes nombres del sector como Ángeles Verano, Flamenca Pol Núñez, José Hidalgo, Rocío Peralta, Rosa Pedroche o El Ajolí. Cada uno de los desfiles de las distintas firmas contará con un aforo limitado de 200 entradas, que ya están a la venta en la web del evento.

Así, un año más, la plataforma favorita de amantes y diseñadores del sector volverá a poner el foco en el traje regional más extendido del mundo y será entre el 16 y el 20 del próximo mes de enero en el emblemático Hotel Alfonso XIII de Sevilla. La hermana pequeña del evento principal, Viva by WLF, se celebrará una semana después, del 24 al 16 de enero. Estas jornadas dedicadas a los diseñadores emergentes se emplazarán en el Casino de la Exposición de Sevilla y contarán con más de una decena de desfiles, una presentación de moda infantil y una entrega de premios para galadonar al ganador del Concurso de Diseñadores Noveles.

Vídeo: José Ángel García