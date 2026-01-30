El ganador del Certamen de Jóvenes Diseñadores por Córdoba de Moda en SIMOF 2026, todas las fotos

La Semana Internacional de la Moda Flamenca SIMOF 2026 ha comenzado su segunda jornada con el tradicional Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca, cuyo ganador ha sido el joven Guillermo Rodríguez Oria (Yermo Rodríguez), de Lepe (Huelva), con su colección Mela. El premio mención especial ha recaído en Alejandro Gordillo, de Los Barrios (Cádiz) con su colección Rodeo.

Tiene 23 años y estudia Diseño de Moda en la ESSDM en Sevilla, después de haber cursado el ciclo medio y el ciclo superior de Moda en Lepe, una etapa fundamental en su aprendizaje y crecimiento como diseñador. Desde que era pequeño, el diseño ha estado presente en su vida de forma constante. Dibujaba a todas horas, imaginaba prendas, siluetas y formas sin saber aún que ese impulso creativo acabaría convirtiéndose en su vocación. Con el paso del tiempo entendió que el diseño no era solo una afición, sino una forma de expresarse y de comunicar quién es.

Su colección, Mela, está inspirada en los trajes que ha llevado la madre del diseñador, Carmela, a lo largo de toda su vida, prendas que han acompañado su historia, su carácter y su forma de estar en el mundo. A través de siluetas y detalles que evocan los años 80 y 90, reinterpretados desde una mirada contemporánea, busca unir pasado y presente, tradición y modernidad. Más allá de la moda y las tendencias, esta colección es su manera de decir “te quiero”, de agradecerle todo lo que le ha enseñado sin palabras, y de rendir homenaje a su feminidad, su fuerza y su sensibilidad.