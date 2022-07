Así son los mantones de Ángeles Espinar hechos en Sevilla que han conquistado a Dior

El desfile de Dior en Sevilla ha causado un gran impacto en la ciudad, elevando todavía más el concepto moda flamenca. Además de las piezas de la colección crucero que la firma presentó el pasado junio en la Plaza de España, la moda flamenca no ha dejado de inspirar a la maison, que quedó prendada de los mantones de Ángeles Espinar.

Natural de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), Ángeles Espinar es la única bordadora que ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2007), un nombre ligado a la confección de este complemento, al que ha dedicado su vida para mantener vivo el oficio, una firma de la que ahora se hace cargo su hija Mª José Sánchez.

Artesanía pura, su buen hacer lo han lucido las damas de la casa real española, Camila Parker, duquesa de Cornualles, Cindy Crawford o la diseñadora Carolina Herrera, además grandes artistas. Recientemente, la firma ha colaborado con Dior durante la presentación en Sevilla de su colección Cruise 2023. Aunque antes de que la firma se enamorase de sus mantones, Ángeles Espinar ya los había presentado en la pasarela Huelva Flamenca y siempre son un clásico en SIMOF.

In the Andalusian atelier of @Angeles_Espinar, the highly skilled embroiderers worked on the creation of embellished Manila shawls for the unveiling of #DiorCruise 2023 https://t.co/fk4jshDFSV by Maria Grazia Chiuri. Stay tuned for the upcoming video.© Cristina Gomez Ruiz pic.twitter.com/NX4c9SyQmg