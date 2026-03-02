Los mantones de Cantillana reivindican la artesanía y la puesta en valor del sello 'Sevilla hecha a mano'

El enrejado de mantones es una técnica tradicional que constituye uno de los principales signos de identidad cultural y económica de Cantillana.

La artesanía y el legado cultural andaluces a veces no gozan del reconocimiento que se merecen. En el caso de la artesanía, empieza a ponerse en valor gracias a la moda flamenca, que reivindica su espacio y cada vez tiene un peso mayor a nivel nacional e internacional gracias a las pasarelas de moda flamenca e iniciativas que buscan darle su sitio. Una de las labores artesanales más emblemática relacionada con la moda flamenca es la de los mantones, que en Sevilla tiene nombre propio. Se llama Cantillana y es la localidad responsable de mantener viva la esencia de los enrejados. Ahora, tanto la localidad como la artesanía ven reconocida su labor.

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, junto con el Ayuntamiento de Cantillana y la agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, han presentado en Cantillana la marca Sevilla Hecha a Mano, una iniciativa destinada a reconocer y proyectar el saber hacer artesanal de los municipios de la provincia.

La presentación tuvo lugar en el marco de la II Feria del Mantón de Cantillana, coincidiendo con la celebración de un desfile de mantones de Manila organizado con la colaboración de Doble Erre, en el que participaron el Ayuntamiento de esta localidad y siete empresas locales especializadas en el enrejado de estas piezas, una técnica tradicional que constituye uno de los principales signos de identidad cultural y económica del municipio.

La artesanía como nuevo lujo

La cita volvió a evidenciar que el enrejado del mantón de Manila no es solo tradición, sino que representa un tejido empresarial profundamente arraigado en Cantillana, formado mayoritariamente por mujeres que han sabido mantener viva una técnica singular y adaptarla a las nuevas demandas del mercado sin perder su esencia. “Este éxito significa que Cantillana está en el mapa. Cantillana es la cuna del mantón, es la cuna del enrejado y lo tenemos que decir con mucho orgullo", aseguraa la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos.

Por su parte, la empresaria y directora de Doble Erre, Raquel Revuelta, impulsora del proyecto, junto a Prodetur, explicó el origen de la marca. "Nos preguntamos cómo resumir el alma productiva de Sevilla y lo tuvimos claro: Sevilla es talento que trabaja con las manos", señaló.

Raquel Revuelta, que lleva más de tres décadas trabajando para posicionar las tradiciones artesanales andaluzas dentro y fuera de España, destacó que "Sevilla Hecha a Mano no inventa nada, reconoce lo que ya existe y lo proyecta bajo una identidad común", poniendo en valor el tiempo, el conocimiento y la excelencia que hay detrás de cada pieza.

"La artesanía está considerada hoy en el mundo entero como el nuevo lujo", añadió, defendiendo que el proyecto permitirá situar el trabajo de los talleres sevillanos desde la autenticidad y el prestigio que merecen.

Artesanía y cultura que también crea empleo

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, subrayó que la apuesta va más allá de la tradición. "No solamente se trata de cultura, que lo es. No solamente se trata de tradición. Se trata de moda, de desarrollo económico, de empleo y de futuro para nuestra provincia", aseguró el vicepresidente de Prodetur.

Rodríguez Hans también destacó que la nueva marca nace con la vocación de dar prestigio y visibilidad a la artesanía sevillana, desde la excelencia y el valor añadido. “La artesanía tiene que dejar de ser una anécdota”, recordando que cada taller abierto activa una red económica que sostiene a los pueblos y que “donde hay manos que crean, hay territorio que vive”.

Un desfile con lo smantones más emblemáticos de Cantillana

El desfile convirtió la Plaza del Llano en un escaparate del talento local, con 38 piezas que mostraron la calidad y singularidad de unos mantones que siguen elaborándose, en muchos casos, en talleres familiares.

En el desfile participaron el Ayuntamiento de Cantillana, Trajes de Flamenca y Mantones Tere Martín; Coronado Mantones y Bordados; Pepa Loma Atelier; Pamiflamenca; Mercedes Campos Mantones; Nuria Chaparro y Fátima Peña.