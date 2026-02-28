Todo al verde: 10 trajes de flamenca para celebrar el Día de Andalucía

Los trajes de flamenca verde han domindado la temporada en We Love Flamenca.

El Día de Andalucía siempre llega cargado de actos conmemorativos. Y no nos referimos exclusivamente a los institucionales. El Día de Andalucía se celebra en los colegios, cantando el himno a pleno pulmón y con una tostada de pan con aceite. También en redes sociales, que se llenan cada 28 de febrero de imágenes que reflejan un sentimiento común: el andalucismo. Durante ese día, el andaluz fuera de casa extraña su patria y el que se queda la añora como la soñó Blas Infante.

Vinculada al ADN de Andalucía, la moda flamenca es también una extensión de la cultura andaluza y a través de ella también se puede celerbar el Día de Andalucía. En sus volantes, el traje de flamenca lleva cosidas las raíces andaluzas, que se mueven al compás de las tradiciones, que también se adaptan a los nuevos tiempos. Desde Wappísima nos sumamos a las celebraciones del Día de Andalucía reivindicando los valores que definen a la moda flamenca, por eso rescatamos algunos trajes de flamenca teñidos de blanco y verde que se han visto sobre la pasarela.

Verde Andalucía

Un traje de flamenca verde Mónica Méndez. / Ismael Rubio

Esta temporada flamenca el verde Andalucía ha estado bastante presente sobre la pasarela. Mónica Méndez apostó por esta tonalidad en sus clásicos diseños en punto de seda con volantes asimétricos y silueta ajustada, un clásico de la firma.

Blanco y verde con bordados

Un traje de flamenca verde del desfile 'Andalucía es blanca y verde'.

El defile 'Andalucía es blanca y verde' en la temporda pasada nos dejó varios diseños en los colores de la bandera de Andalucía muy significativos. En neja y con una falda muy voluminosa, este dieño combina el blanco y verde a través de bordados.

Con colores de la tierra

Un traje de flamenca verde de Rocío Olmedo. / Salva Castizo

No solo el blanco y verde protagonizan los trajes de flamenca de la temporada, también se combinan con colores relacionados con Andalucía, como es el amarillo albero. Este diseño, de Rocío Olmedo, incorpora también elementos como los corales.

Distintas tonalidades de verde

Un traje de flamenca verde del desfile 'Andalucía es blanca y verde'.

Andalucía no solo tiene un verde, aunque un verde sea el que se refleja en su bandera. Los campos andaluces son amalgama de verdes que refleja la riqueza vegetal de nuestra tierra. Esa riqueza también se refleja en la moda flamenca, que combina distintas tonalidades de verdes y estampados.

Verde mar

Un traje de flamenca verde de Ángeles Copete. / Salva Castizo

El verde no solo lo encontramos en la tierra, también en el mar cuando sobre él se reflejan los rayos del sol. Por eso hemos añadido este vestido de Ángeles Copete a la selección. El mantoncillo blanco completa el binomio de colores andaluz.

Verde sobre verde

Un traje de flamenca verde de Concha Peralta. / Salva Castizo

Este diseño de Concha Peralta es el más andalucista de la selección. Verde, con lunares verdes y mantoncillo verde, este diseño se antoja perfecto para celebrar el Día de Andalucía.

Con lunares verdes

Un traje de flamenca blanco y verde de Eloy Enamorado. / Salva Castizo

Además de teñirse de los colores de Andalucía, este diseño es un reflejo de la idiosincrasia andaluza. Con el talle elevado y la falda en evasé, este diseño de Eloy Enamorado es bastante favorecedor.

Con lunares de diferentes tamaños

Un traje de flamenca blanco y verde del desfile 'Andalucía es blanca y verde'.

Ajustado y con la falda abierta y voluminosa, este diseño combina lunares de diferentes tamaños en blanco y verde. Los detalles de las mangas y las enaguas refuerzan el verdor del diseño.

Clásico en verde oscuro

Un traje de flamenca verde del desfile 'Andalucía es blanca y verde'.

Los trajes de flamenca en colores llamativos, como es el caso del verde, destacan mucho más cuando las líneas son fluidas. En este diseño, además, destacan los volantes asimétricos y el mantoncillo bordado.

Verde que sigue las tendencias

Un traje de flamenca verde del desfile 'Andalucía es blanca y verde'.

El traje de flamenca bebe de las raíces, pero también de las tendencias más actuales. Ya se llevó en los 80 y 90, pero ahora el talle elevado vuelve a ser tendencia y las mangas recuperan su protagonismo.