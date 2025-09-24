El mito de Carmen inspira una exposición de moda flamenca

El mito de Carmen nunca dejó de inspirar. Nacida de la pluma de Mérimée y elevada a icono universal gracias a la ópera de Bizet, la sevillana encarna la libertad, la pasión y la naturaleza indomable. Ahora, su magnetismo se traslada a la moda flamenca en la exposición Looking for Carmen, inaugurada por la Asociación de Diseñadores y Empresarios de Moda y Artesanía Flamenca, Qlamenco, en la Casa Fabiola. Una muestra que podrá visitarse hasta el 30 de noviembre de 2025 y en la que veinte diseñadores y artesanos andaluces reinterpretan a este símbolo eterno desde la creatividad, el feminismo y la inclusión, reafirmando la moda flamenca como seña cultural de Andalucía.

La exposición reúne las creaciones de los diseñadores de Qlamenco Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Ángeles Copete, Atelier Rima, Carmen Latorre, Carmen Serrano, Castrejón, Cristina Vázquez, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Jote Martínez, Juan Foronda, Leticia Lorenzo, Manuel Odriozola, María Amador, Marina Moda Flamenca, Raquel Bollo, Sonibel y Yolanda Rivas

Qlamenco, entidad organizadora de la exposición, subraya en este proyecto “su compromiso con la dignificación y especialización de la moda y la artesanía flamenca, defendiendo valores como la manualidad, la excelencia de lo lento, el exquisito tacto de lo exclusivo y la diferencia”. Entre sus objetivos se encuentran “la unificación del sector, la promoción de la artesanía y la reivindicación de la costura como seña de identidad, apostando por siluetas, tejidos y acabados que preservan la tradición y la autenticidad”.

La figura de Carmen a través de la moda

Desde la asociación, buscan reivindicar el personaje de Carmen y abrir un espacio para que los diseñadores imaginen cómo pudo expresarse a través de la moda. “Carmen representa la fuerza de la mujer, la identidad del sur y la capacidad de la moda flamenca para dialogar con la literatura, la música y el cine”, explicó Pedro González, director artístico de Qlamenco.

“La figura de Carmen es mucho más que una femme fatale. También fue una mujer empática, inclusiva y profundamente humana. Esa complejidad es lo que la convierte en un icono cultural que sigue vivo y vigente”, explicó Pedro González, director artístico de Qlamenco,

“Creemos que Carmen es un personaje sevillano y como tal necesita su sitio en Sevilla. Es una fuente de inspiración total para la moda flamenca: su aire gitano, de cigarrera, su fuerte personalidad y su carácter empoderado son un flujo creativo inmenso”, añadía Carmen Latorre, directora de Qlamenco.

Respecto a la variedad de propuestas que conforman la muestra, cada diseñador muestra a su propia Carmen. “Hay quienes la imaginan en el siglo XIX y otros que la reinterpretan como una mujer del siglo XXI, con la misma personalidad y fuerza, pero vestida desde la mirada contemporánea”, señaló Latorre.

Presentación de la exposición 'Looking for Carmen'. / Iván Montenegro Domínguez

Apoyo institucional a la moda flamenca

La exposición Looking for Carmen está organizada por la Asociación Qlamenco, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), y cuenta con el apoyo especial de Bodegas Góngora, Blanco Azahar y Buhoneras Vintage.

Durante la inauguración de la exposición, Fernando Mañes, director del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), destacó su apoyo a esta iniciativa. “Sevilla cuenta con una oferta cultural amplia y diversa, y esta exposición es una magnífica oportunidad para disfrutar de nuestra identidad y de la moda flamenca como expresión artística”, concluyó.