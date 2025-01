Todas las tendencias en moda flamenca vistas en We Love Flamenco 2025

Una de las propuestas de Foronda y Rafa Díaz vistas en We Love Flamenco 2025.

La cuenta atrás para la Feria de Abril ya ha comenzado. Aunque la semana de farolillos se antoje lejana porque este año la semana grande de la cuidad cambie abril por mayo, las flamencas ya tienen la mira puesta en cómo será el nuevo traje que lleven al Real. La pasarela We Love Flamenco se convierte en ese escaparate perfecto en el que conocer todas las tendencias en moda flamenca que trascenderán los desfiles y luego veremos en ferias y romerías. Desde los diseños a los peinados y maquillajes que marcarán el sendero de las tendencias flamencas hasta los colores, cortes y hechuras. Una flamenca colorista parece ser la que despunta entre las tendencias más reseñables, dejando a un lado los clásicos rojos y negros para dar paso a tonalidades más vitalistas como los azulinas, fucsias y mandarinas y una tímida incursión del marrón, a pesar de que su presencia era bastante esperada sobre la pasarela después de que Pantone lo nombrara color del año.

Los colores más alagres parecen ser la tendencia que pone de acuerdo a diseñadores y firmas, pero no son las únicas tendencias que se han visto en We Love Flamenco. Una flamenca cada vez más cómoda y ligera en las líneas y cortes se impone a la más voluminosa y tejidos como el calado parecen regresar en una versión bastante más renovada y actual a la que vimos a principios de los 2000. Pero no son las únicas tendencias que nos deja una semana repleta de propuestas de lo más clásicas, pero también más vanguardistas y novedosas. Te contamos todas las tendencias vistas en la pasarela y analizamos cuáles se llevarán esta temporada flamenca.

Flamenca a todo color

El mandarina, un color destacado en We Love Flamenco. / Salva Castizo

Si hay algo que pone de acuerdo a todos los diseñadores en esta edición es la fuerte presencia del color. Hay lugar para los tonos más empolvados, sí, pero destacan los colores ácidos y potentes, como se pudo ver en las propuestas de Alicia Suárez, Carmen Acedo, Notelodigo, Pol Núñez o Rocío Olmedo. Este año se llevan los colores más explosivos, que favorecen a todas y recuerdan a las tonalidades alegres que deja la primavera andaluza. Los fucsias, naranjas, verdes y amarillos son algunos de los colores más presentes en la pasarela.

Azulina, el color estrella de la temporada

Un diseño en azulina de Pédro Béjar visto en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

La flamenca de esta temporada es a todo color, sí, pero si hay una tonalidad que ha estado presente en la mayoría de las colecciones esa ha sido el azulina. Este color no es la primera vez que se convierte en el favorito de los diseñadores, ya pisó bastante fuerte en la anterior temporada, pero parece que para 2025 volverá a estar bastante presente en el Real. Es una tonalidad que favorece a todas las pieles y que resulta bastante fácil de combinar, ya sea a tono o a contraste, la más llamativa para una Feria que se convierte en una explosión de color. Lo hemos vistos en las propuestas de Rafael Leveque, Santana Diseños o AJL Pepe Jiménez.

El marrón para las más atrevidas

Un diseño en marrón de Mónica Méndez visto en We Love Flamenco. / Salva Castizo

Es un color difícil de llevar y quizás una tendencia efímera, pero en la pasarela lo hemos visto en tonalidades lisas y en el icónico estampado Pretty Woman, un clásico que siempre funciona y con el que puedes atreverte a llevar esta tendencia sin que termine siendo flor de un día. Lo hemos visto en las propuestas de Mónica Méndez, Luisa Perez, que jugó con los ocres o Pedro Béjar.

Flamencas más ligeras y menos voluminosas

Un diseño ligero de Caridad Pástor visto en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Hubo una época en la que el volumen reinaba sobre la pasarela. Quizás poco práctico para la flamena de calle, este must, ha dejado paso a propuestas mucho más ligeras y livianas en las que las faldas en movimiento dibujan a una flamenca mucho más cómoda y fresquita que sobrevive a las altas temperaturas de las ferias y romerías. Los tejidos también se vuelven más frescos, imponiéndose las gasas, las sedas o el algodón, bastante transpirable. Los diseños de Pol Néñez, Ánglea y Adela o Rocío Olmedo dieron cuenta de que la flamenca esta temporada prefiere el vuelo al volumen.

Los talles más elevados

Un diseño con el talle a la cadera de Pol Núñez visto en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Los talles bajos hasta casi la rodilla dibujan a la perfección la silueta femenina, pero, en esa búsqueda de la comodidad de la flamenca, esta temporada los talles se elevan bastante, sin llegar a la cintura y la falda evasé, pero si a la cadera, desde la que salen faldas ligeras, ya sean canasteras, con volantes asimétricos o con volantitos de capa, pero sin mucho artificio.

El protagonismo de las mangas

Un diseño con mangas bolero de José Paco Couture en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

La flamenca sevillana se gusta con las mangas largas, que están presentes en la pasarela, ya sea con volantes setenteros o amplios de estilo bolero, pero en pasarela no sólo juegan con los clásicos. Las mangas ablusonadas, abullonadas, jamoneras, en globo o con cierto aire ochentero, aunque revisionado, le dan un aire más actual a unos diseños sencillos que necesitan un prunto que se convierta en protagonista.

Diseños calados

El desfile de Emedos by Twins en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Las propuestas perforadas arrasaron a principios de los 2000, aunque en aquellos primeros años no terminó de ejecutarse bien esta tendencia. En esta edición, esta propuesta, que pasa del street style a la moda flamenca, llega bastante renovada y con un aire romántico muy favorecedor. Lo observamos en las propuestas de Emedos by Twins, Pepa Garrido o en los diseños infantiles de Ana Campos Collection.

Madroñeras en diseños y mantoncillos

Madroñeras vistas en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

No hay una tendencia que enraíce más con las costumbres andaluzas que los madroños. En anteriores ocasiones los hemos visto aderezando los volantes de algunos trajes de flamenca, pero en esta ocasión pisan conuerza y los vemos en los mantoncillos sustituyendo a los clásicos flecos, en los cuerpos y como volantes.

Los lazos como complementos

El desfile de Pablo Retamero y Juanjo Bernal en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Hace dos temporadas causaron sensación y parecía que sería una tendencia efimera. Quizás por su fuerte presencia en el prêt à porter y el aire romántico de estos detalles se han convertido en una apuuesta fuerte sobre la pasarela, tanto en diseños como en mantoncillos o complementos.