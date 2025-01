Víctor del Valle sentencia en We Love Flamenco 2025: este año a la Feria con recogido bajo

Propuesta de peinado de We Love Flamenco 2025 para la Feria de Sevilla con Víctor del Valle

La pasarela de moda flamenca We Love Flamenco se convierte en el escaparate perfecto para conocer las tendencias que se verán en ferias y romerías. Esta temporada, parece que los azulinas vuelven a pisar con fuerza, pero también hay lugar para los tonos ácidos como el mandarina y el aclamado marrón en todas sus versiones. Aunque habrá que esperar a la Feria de Abril para ver si esta complicada tonalidad se impone entre las flamencas de a pie. Los volúmenes siguen conviviendo con las faldas más vapororsas y las mangas vuelven a tener un papel protagonista. Menos ochenteras, pero sí con volumen, en formato globo, con volantes al hilo o incluso ablusonadas, las mangas destacan en unos diseños en los que el talle se coloca cómodamente a la cadera. Pero, ¿qué ocurre con los peinados?

La pasarela siempre da cuenta de las propuestas más vanguardistas y modernas. Al fin y al cabo, se trata de looks penmsados para el disfrute, para lucirse, no para una intensa jornada de Feria. Aunque, en los últimos tiempos se ha visto una regresión en pasarela hacia las propuestas más clásicas. Desde el equipo de Víctor del Valle, responsable de los estilismos capilares de las modelos en We Love Flamenco, nos dan las pautas sobre qué peinados se están haciendo en la pasarela que, en esta ocasión, traspasarán los desfiles para dejarse ver por ferias y romerías.

El moño de bailarina, el peinado en tendencia para la Feria de Abril

Si en otras ediciones de We Love Flamenco se han visto porpuestas más atrevidas, como peinados en efecto wet, coletas al estilo bubble tails o incluso cardados, en esta ocasión el recogido bajo de bailarina, muy sencillo de hacer, es el que se impone en la pasarela. "En otras ocasiones los diseñadores nos han pedido looks más arriesgados, pero esto año se vuelve al recogido clásico, que es muy fácil de hacer porque sólo tienes que enrollar una coleta y colocarle un par de horquillas para que se sujete", nos cuentan desde el equipo de Víctor del Valle. A la hora de que el efecto quede pulido, recomiendan llevar la raya al centro y luego repasar con un peina pequeño para que no queden sueltos los incómodos baby hairs. ¿El secreto para que aguante? "Mucha laca para fijarlo todo y a pasarlo bien", concluyen.