We Love Flamenco 2025: La flamenca más colorida como broche de oro a la pasarela

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2025, todas las fotos

Hay cierto aire primaveral en enero que sólo los amantes de la moda flamenca entienden. Si el primer mes del año deja las jornadas más gélidas, la pasarela We Love Flamenco se encarga de subir la temperatura en Sevilla y llenarla de farolillos. La Semana de la moda Flamenca, que este año ha celebrado su XIII edición, ha reunido en el Hotel Alfonso XIII a más de cuarenta firmas y diseñadores que han dado a conocer sus propuestas para la temporada flamenca de 2025. Tras una semana intensa de desfiles, la pasarela ha puesto punto y final a esta edición con las pripuestas de Lola Azahares, Paco Prieto, Manuela Macías, Notelodigo, Rocío Olmedo e Iván Campaña, encargado de clausurar la pasarela con sus propuestas más festivas.

Una flamenca ligera y cómoda vuleve a observarse entre las propuestas de los diseñadores, para los que la explosión de color es la tónica dominante, tanto en diseños con lunares como en modelos en liso y en los tonos más ácidos. Falfas con mucho vuelo y movimientos, mangas largas con volantitos pequeños, volantes que se elevan en el talle y se vuelven asimétricos y alguna reminiscencia a la flamenca más seventie dejan claro que la flamenca de 2025 prefiere la comodidad y que renuncia al volumen y lo suple con una intensa explosión de color. Como punto alternativo la inspiración en la India de la firma Lola Azahares y el guiño al Moulin Rouge en la flamenca cabaretera y divertida de Rocío Olmedo. El broche final, los diseños más festivos de Iván Campaña,

Lola Azahares y sus flamencas de inspiración oriental

El desfile de Lola Azahares en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

La firma encargada de abrir los desfiles de la última tarde llevó a la pasarela Mi intuición, una colección con la que la diseñadora María Suárez quiere poner en valor ese sentido que nos lleva a transitar lo inesxplorado. En este caso, en moda flamenca y con unas tendencias marcadas por los aires arabescos, tanto en las formas y tejidos, como los complementos o incluso el maquillaje. La variedad de tejidos se observa en sus diseños, donde abundan los georgette, seda, gasa, tul de plumeti, licra, batista, chiffon, organza, damasco, crepé, encaje, tafetán y, como novedad, los tejidos pintados a mano, además de piezas decoradas con piedras y cristales. Los colores por los que la firma transita van de los más vibrantes a los más sofisticados, dejando diseños en tonos verdes, ceslestes, azules, malvas y buganvilla, pero sin faltar los clásicos blancos, negros y rojos y un guiño a los tonos tierra. Todo en una flamenca que mezcla texturas, colores y estampados y que recuerda a los diseños de inspiración oriental.

Paco Prieto, clásicos con un punto actual

El desfile de Paco Prieto en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Homenaje a su padre, recientemente fallecido, el diseñador lleva a la pasarela la colección De tu mano. Entre los diseños destacn el binomio blanco y negro, un clásico que siempre funciona, y se observa en siluetas de corte clásico confeccionadas en crepes y sedas. El diseñador apuesta por las mangas larfas y llenas de apliques en encaje como punto innovador para sus flamencas. Prieto apuesta por los lunares más pequño en todas su expresiones, pero también juega con las rayas y en él destacan las enaguas de colores para darle poderío a sus diseños. Las mangas globo y jamoneras evocan los diseños más ochenteros de la ola extravagante de la década experimental. Los clásicos rojos y negros también están presentes en sus diseños, pero combinados entre sí de una forma menos convencional.

Manuela Macías y su flamenca 'seventie'

El desfile de Manuela Macías en We Love Flamenco . / Salva Castizo

La diseñadora propone con Alhajas, nombre de la colección que lleva a We Love Flamenco, una flamenca clásica con formas tradicionales y un cierto aire setentero y en la que no faltan las faldas con mucho vuelo y movimiento, como las que llevana Carmen Sevilla. En su colección tampoco faltala variedad de volantes, tanto en las faldas como en las mangas. Una flamenca apta para cualquier momento de la Feria, más sobrias y elegantes para la noche, más alegres y festivas para la mañana y con unos colores que se mueven entre los más apagados y empolvados. En la diseñadora se aprecia una apuesta por los fondos blancos con los lunares de tamaño medio en colores en diseños seventie, pero también un gusto por los colores vitamina en una paleta que va desde los verdes y los rosas hasta los fucsias, naranjas y amarillos. Los estampados se observan en grandes tamañaos, que se combinan con lunares en algunas ocasiones y tiñen diseños con mangas vaporosas y ablusonadas. Como novedad, la diseñadora apuesta por los trajes de hilo, detalles de encaje de bolillos, tira bordada, carruchas y los elementos ornamentales de la clásica flamenca.

Notelodigo y su flamenca cómoda a todo color

El desfile de Notelodigo en We Love Flamenco. / Salva Castizo

Después de presentar sus propuestas en moda flamenca infantil, la diseñadora lleva a la pasarela Que nos quiten lo bailao, una colecciñon con la que la diseñadora Pilar Gómez rinde homenaje al legado de sus padres. La colección mantiene el sello y la esencia inconfundible de la firma, con cortes tradicionales, siluetas clásicas y tejidos bastante ligeros, frescos y cómodos. A diferencia de anteriores colecciones, en esta ocasión, la diseñadora apuesta por bajar el talle y los volantes, en todas sus variantes y tamaños, se convierte en el puntal de los diseñospor lo asimétrico de los cortes en muchos de ellos. No faltan las faldas canasteras, bastente cómodas y ligeras, y las mangas con grandes volantes más sueltos que voluminosos. Los colores muy vivos vuelven a estar presentes, pero también abunda la presencia del blanco. Los lunares siguen siendo su estampado preferido, esta vez no tan a contraste y más en negro. Destaca el mantoncillo como complemento, que se presenta confeccionado en seda y envejecido para darle un aire vintage.

Rocío Olmedo y su flamenca más cabaretera

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco. / Salva Castizo

Es una revolucvión sobre la pasarela y en esta ocasión no iba a ser menos. La diseñadora propone en Moulin Rouge, su nueva colección, una flamenca inspirada en el clásico cabaret. Flamencas sensuales y elegantes que se mueven en una amplia paleta de colores y texturas muy sofisticadas, como las más cabareteras. Destacan los talles más elevados, los lunares pequeñitos y el mantón como complemento. Una puesta en escena divertida y original y que covirtió a las flamencas en bailarinas de cancán con sello andaluz. Maquillajes del París de principios del siglo XX, plumas en lugar de flores y mantoncillos cruzados para acompañar a la flamenca clásica y de líneas ligeras de Rocío Olmedo que por un momento dejó de pensar en el Real y se transportó al Montmartre de 1900. El público lo disfutó, las modelos, más. Como tendencia que pisa fuerte en la pasarela, Olmedo apostó por mantoncillos con madroñeras.

Iván Campaña como broche de oro a We Love Flamenco

El desfile de Iván Campaña en We Love Flamenco. / Salva Castizo

El diseñador Iván Campaña vueleve a aser el encargado de cerrar We Love Flamenco, esta vez con su colecciñon Canaima. Inspirado por la selva de Venezuela, el diseñador propone looks muy sofisticados, exhuberantes y llenos de color. Los verdes, bastante intensos, lo fucsias potentes y algún toque cálido tiñen las propuestas festivas del diseñador. El juego con las texturas es su apuesta fuerte en esta colección, en la que no faltan las gasas más fluidas y los pailletes que llenan de brillo sus diseños.