De We Love Flamenco a la Feria de Abril: El maquillaje que llevarás vestida de flamenca

En moda flamenca no sólo importa el traje de flamenca y eso lo saben en la pasarela We Love Flamenco. Un diseño no está bien rematado si el peinado y el maquillaje no acompañan porque es la forma perfecta de rematar el estilismo. Al igual que ocurre con los trajes de flamenca, las tendencias en peinados y maquillajes va evoluvionando con cada temporada, aunque hay clásicos que nunca fallan.

Los ojos ahumados y los labios en rojo suelen ser las señas de identidad de la flamenca que va a la Feria. Una forma muy favorecedora de resaltar los rasgos y las facciones de las flamencas y que cada vez pisa más fuerte sobre la pasarela donde las tendencia en trajes de flamenca pueden ser más novedosas, pero los estilismos vuelven siempre a ese punto clásico y de raíz que siempre funciona. Roberto Siguero, National Make Up Artist de Lancôme España, nos cuentra entre las bambalinas de We Love Flamenco cuáles son las claves de un maquillaje perfecto para ir a la Feria y cuáles son las propuestas que se están llevando a cabo en la pasarela.

Un maquillaje clásico potenciando labios y ojos

Maquillaje con ojos ahumados y labios en rojo visto en el desfile de Pedro Béjar en We Love Flamenco. / Salva Castizo

A pesar de que hay diseñadores que buscan algo más especial que se salga de la norma, jugando con los maquillajes de fantasía o los labiales en colores fríos, la mayoría de diseñadores apuestan por los maquillajes más clásicos. "El ahumado de ojos y los labios en rojo es un maquillaje que ahora nos están pidiendo mucho los diseñadores, siempre se lleva. Es cierto que siempre se puede buscar un punto más innovador, jugando con las sombras de ojos o alternando el rojo de labios por un súper en tendencia burgundy, pero al final este es el estilismo que trinfa", nos cuenta Siguero. "La clave de estos maquillajes es que la piel se vea bastante jugosa y eso se consigue utilizando productos de calidad que nos ayuden a que estos looks nos duren tada la jornada de Feria sin que se cuartee o aparezcan los indeseados brillos", concluye.