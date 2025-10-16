Tres outlets de traje de flamenca para estrenar modelo en la Feria de 2026 a un precio económico

Todavía no hemos llegado a Navidad y muchas ya estamos pensando en la Feria de Abril. Sobre todo, las que nos vestimos de flamenca. Aunque todavía quede bastante para desfilar camino al Real y enfundarnos en un traje de flamenca, no podemos evitar pensar en cómo será el diseño que estrenemos en la Feria de Abril de 2026. Ya hemos cogido inspiración en algún desfile de moda flamenca, pero para las grandes pasarelas, esas que se convierten en escaparate para las tendencias todavía hay que esperar. Para lo que no hay que esperar es para hacernos con un traje de flamenca a un precio más económico que de costumbre.

Las firmas se encuentran estos días planteando lo que serás las colecciones con las que desfilarán en SIMOF o en We Love Flamenco, por eso aprovechan la ocasión para liquidar los trajes de flamenca de esta temporada a un precio bastante asequible. Esta oportunidad se antoja perfecta porque podremos hacernos con un traje de flamenca de temporada de firmas como Aurora Gaviño o Flamenca Pol Núñez o de la línea comercial de Rocío Peralta a un precio bastante más económico. Te contamos todo lo que debes saber sobre los outlets de trajes de flamenca para que puedas estrenar modelo en la Feria de 2026 a un precio más económico.

Los diseños vintage de Flamenca Pol Núñez

Uno de los trajes de flamenca de Pol Núñez visto en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Sus trajes de flamenca tienen un sello de identidad indiscutible. Con tejidos de creación propios y combiaciones al más puro estilo Pol Núñez, sus traajes de flamenca se han convertido en los favoritos de las que huyen de diseños clásicos y prefieren las reminiscencias vintage. Además de ser comodísimos, porque apuestas por la ligereza en lugar del volumen, la paleta cromática de estos trajes de flamenca los convierte en unos de los más alegres sobre la pasarela (y también sobre el albero). Ahora, la firma ofrece una liquidación total de trajes de flamenca, mantones, complementos y moda en general durante los días 17 y 18 de octubre

Viernes 17 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00

Sábado 18 de octubre de 11:00 a 14:00

C/ Valparaíso, 18

Dos meses de rebajas en Aurora Gaviño

Diseños de Aurora Gaviño vistos en SIMOF 2025. / José Luis Montero

Somos capaces de reconocer a una flamenca agaviñada a kilómetros de distancia y eso sólo puede significar una cosa: Que los diseños de Aurora Gaviño tienen identidad propia. La diseñadora ha sabido mantenerse fiel a su estilo a lo largo de los años y es todo un referente en el mundo de la moda flamenca. Sus trajes de flamencas, que mezclan a una flamenca boho con reminiscencias cíngaras, son todo un reclamo entre las que buscan desmarcarse de la moda flamenca más clásica. En sus diseños predominan los tonos tierras, los estampados combinados, las chorreras y los encajes. Ahora la firma se adelanta a la Feria de Abril con descuentos durante los meses de octubre y noviembre. "Hasta un 40% dto en los trajes de tienda y un 10% en trajes a medida de estas u otras temporadas que tengas en mente", comentan desde la firma.

Durante octubre y noviembre

40% de descuento en trajes de tienda, 10% en trajes a medida de otras temporadas

C/ Álvarez Quintero, 16

La línea comercial de Rocío Peralta, todavía más barata

Presentación de la colección de trajes de flamenca 2025 de Rocío Peralta. / Juan Carlos Muñoz

Rocío Peralta se ha convertido en una de las diseñadoras de moda flamenca con mayor impacto y repercusión a nivel nacional. Sus trajes de flamenca conquistan a famosas e influencers, pero también los lucen las royals (véase Victoria Federica en la Feria de Abril de 2025). Con un sello de dentidad también muy marcado, la diseñadora, que ha rendido homenaje en sus colecciones a figuras como Salvador Dalí o Lola Flores, también cuenta con una línea de trajes de flamenca más comercial. Se llema Errepé y sus diseños suelen tener precios asequibles. Ahora, además, celebran un outlet con trajes de flamenca, batitas para el Rocío y faldas romeras, tanto para mujer como para niña.