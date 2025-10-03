El desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines, todas las fotos

Pistoletazo de salida a un fin de semana de intensas actividad, el desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines contó con los diseños, creados en exclusividad para la ociasión, de reconocidas firmas del sector como Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Flamenca Pol Núñez, Luisa Pérez, Mónica Méndez, Paco Prieto, Santana Diseños, José Galvañ, Rocío Olmedo, José Manuel Valencia, Javier García, José Hidalgo, Arcos, Lola Azahares, Sueños de Abril, Notelodigo, MColmenero, Foronda, José Paco, MCV Flamencas, Iván Campaña, Alicia Suárez, Lucía Márquez, Ángela y Adela, La Parrala, Ismael Domínguez, Pepe Jiménez El Ajolí, Carmen Acedo y el diseñador local Alberto Matey.