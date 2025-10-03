SUCESOS
El desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines, todas las fotos

La pasarela de moda flamenca da el pistoletazo de salida a este evento, que dura hasta el domingo 5 de octubre

Pistoletazo de salida a un fin de semana de intensas actividad, el desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines contó con los diseños, creados en exclusividad para la ociasión, de reconocidas firmas del sector como Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Flamenca Pol Núñez, Luisa Pérez, Mónica Méndez, Paco Prieto, Santana Diseños, José Galvañ, Rocío Olmedo, José Manuel Valencia, Javier García, José Hidalgo, Arcos, Lola Azahares, Sueños de Abril, Notelodigo, MColmenero, Foronda, José Paco, MCV Flamencas, Iván Campaña, Alicia Suárez, Lucía Márquez, Ángela y Adela, La Parrala, Ismael Domínguez, Pepe Jiménez El Ajolí, Carmen Acedo y el diseñador local Alberto Matey.

Un diseño de Ismael Domínguez.
1/30 Un diseño de Ismael Domínguez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Pepe Jiménez El Ajolí.
2/30 Un diseño de Pepe Jiménez El Ajolí. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Carmen Acedo.
3/30 Un diseño de Carmen Acedo. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de La Parrala.
4/30 Un diseño de La Parrala. / Aníbal Gónzalez
Desfile We Love Flamenco by La Pará.
5/30 Desfile We Love Flamenco by La Pará. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Lucía Márquez.
6/30 Un diseño de Lucía Márquez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Iván Campaña.
7/30 Un diseño de Iván Campaña. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de MCV Flamencas.
8/30 Un diseño de MCV Flamencas. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Alicia Suárez.
9/30 Un diseño de Alicia Suárez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Ángela y Adela.
10/30 Un diseño de Ángela y Adela. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Sueños de Abril.
11/30 Un diseño de Sueños de Abril. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de José Paco.
12/30 Un diseño de José Paco. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Notelodigo.
13/30 Un diseño de Notelodigo. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Foronda.
14/30 Un diseño de Foronda. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de MColmenero.
15/30 Un diseño de MColmenero. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Arcos.
16/30 Un diseño de Arcos. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de José Hidalgo.
17/30 Un diseño de José Hidalgo. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Javier García.
18/30 Un diseño de Javier García. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Lola Azahares.
19/30 Un diseño de Lola Azahares. / Aníbal Gónzalez
Diseños de la pasarela We Love Flamenco by La Pará.
20/30 Diseños de la pasarela We Love Flamenco by La Pará. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Santana Diseños.
21/30 Un diseño de Santana Diseños. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Paco Prieto.
22/30 Un diseño de Paco Prieto. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Rocío Olmedo.
23/30 Un diseño de Rocío Olmedo. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de José Galvañ.
24/30 Un diseño de José Galvañ. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de José Manuel Valencia.
25/30 Un diseño de José Manuel Valencia. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Flamenca Pol Núñez.
26/30 Un diseño de Flamenca Pol Núñez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Luisa Pérez.
27/30 Un diseño de Luisa Pérez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Pablo Retamero y Juanjo Bernal.
28/30 Un diseño de Pablo Retamero y Juanjo Bernal. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Mónica Méndez.
29/30 Un diseño de Mónica Méndez. / Aníbal Gónzalez
Un diseño de Alberto Matey.
30/30 Un diseño de Alberto Matey. / Aníbal Gónzalez

