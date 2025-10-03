El desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines, todas las fotos

Pistoletazo de salida a un fin de semana de intensas actividad, el desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines contó con los diseños, creados en exclusividad para la ociasión, de reconocidas firmas del sector como Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Flamenca Pol Núñez, Luisa Pérez, Mónica Méndez, Paco Prieto, Santana Diseños, José Galvañ, Rocío Olmedo, José Manuel Valencia, Javier García, José Hidalgo, Arcos, Lola Azahares, Sueños de Abril, Notelodigo, MColmenero, Foronda, José Paco, MCV Flamencas, Iván Campaña, Alicia Suárez, Lucía Márquez, Ángela y Adela, La Parrala, Ismael Domínguez, Pepe Jiménez El Ajolí, Carmen Acedo y el diseñador local Alberto Matey.
1/30Un diseño de Ismael Domínguez./Aníbal Gónzalez
2/30Un diseño de Pepe Jiménez El Ajolí./Aníbal Gónzalez
3/30Un diseño de Carmen Acedo./Aníbal Gónzalez
4/30Un diseño de La Parrala./Aníbal Gónzalez
5/30Desfile We Love Flamenco by La Pará./Aníbal Gónzalez
6/30Un diseño de Lucía Márquez./Aníbal Gónzalez
7/30Un diseño de Iván Campaña./Aníbal Gónzalez
8/30Un diseño de MCV Flamencas./Aníbal Gónzalez
9/30Un diseño de Alicia Suárez./Aníbal Gónzalez
10/30Un diseño de Ángela y Adela./Aníbal Gónzalez
11/30Un diseño de Sueños de Abril./Aníbal Gónzalez
12/30Un diseño de José Paco./Aníbal Gónzalez
13/30Un diseño de Notelodigo./Aníbal Gónzalez
14/30Un diseño de Foronda./Aníbal Gónzalez
15/30Un diseño de MColmenero./Aníbal Gónzalez
16/30Un diseño de Arcos./Aníbal Gónzalez
17/30Un diseño de José Hidalgo./Aníbal Gónzalez
18/30Un diseño de Javier García./Aníbal Gónzalez
19/30Un diseño de Lola Azahares./Aníbal Gónzalez
20/30Diseños de la pasarela We Love Flamenco by La Pará./Aníbal Gónzalez
21/30Un diseño de Santana Diseños./Aníbal Gónzalez
22/30Un diseño de Paco Prieto./Aníbal Gónzalez
23/30Un diseño de Rocío Olmedo./Aníbal Gónzalez
24/30Un diseño de José Galvañ./Aníbal Gónzalez
25/30Un diseño de José Manuel Valencia./Aníbal Gónzalez
26/30Un diseño de Flamenca Pol Núñez./Aníbal Gónzalez
27/30Un diseño de Luisa Pérez./Aníbal Gónzalez
28/30Un diseño de Pablo Retamero y Juanjo Bernal./Aníbal Gónzalez