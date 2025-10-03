We Love Flamenco da el pistoletazo de salida a la 17ª edición de Una Pará en Gines

Siempre es un buen momento para dejarse hipnotizar por un revuelo de volantes. Aunque a ferias y romerías todavía les quede bastante, cualquier contexto se antoja perfecto para acercarse al traje regional más a la vanguardia que existe y hacer de él el punto de partida de uno de los eventos más consolidados del Aljarafe sevillano: Una Pará en Gines. En su 17ª edición, el nombrado Acontecimiento de Interés Turístico se viste de flamenca para arrancar una edición que se desarrolla hasta el 5 de octubre en la localidad.

Con vocación de perdurabilidad en el tiempo, We Love Flamenco by la Pará se convierte en un evento en el que "tradición, cultura, tradiciones y costumbres se dan la mano a través de la moda flamenca", como reconocía Laura Sánchez, directora junto a Javi Villa de We Love Flamenco y conductora del desfile, durante la presentación. Ataviada con un conjunto dos piezas en color teja y con estampado de lunares (haciendo un personal guiño a la moda flamenca), Laura Sánchez ejerció de maestra de ceremonias en una jornada bastante emotiva y en la que también estuvieron presentes el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Gines, José María Villadiego.

"Esta iniciativa llega para seguir elevando la moda flamenca como el gran sello cultural e identitario de la tierra que es. Esto es posible gracias a que dos marcas con sello propio e inconfundible, como son Una Pará en Gines y la pasarela We Love Flamenco vayan de la mano en iniciativas como esta", expresaba Laura Sánchez durante la presentación..

Pistoletazo de salida a un fin de semana de intensas actividad, el desfile de We Love Flamenco en Una Pará en Gines contó con los diseños, creados en exclusividad para la ociasión, de reconocidas firmas del sector como Pablo Retamero y Juanjo Bernal, Flamenca Pol Núñez, Luisa Pérez, Mónica Méndez, Paco Prieto, Santana Diseños, José Galvañ, Rocío Olmedo, José Manuel Valencia, Javier García, José Hidalgo, Arcos, Lola Azahares, Sueños de Abril, Notelodigo, MColmenero, Foronda, José Paco, MCV Flamencas, Iván Campaña, Alicia Suárez, Lucía Márquez, Ángela y Adela, La Parrala, Ismael Domínguez, Pepe Jiménez El Ajolí, Carmen Acedo y el diseñador local Alberto Matey.

El desfile We Love Flamenco by La Pará. / Aníbal González

Moda flamenca en clave rociera

No es que las propuestas que presentasen los diseñadores tuviesen que estar enfocadas más a las tendencias romeras, es que la funte de inspiración para ellos debía ser el cordón de la medalla del Rocío de la Hermandad de Gines. Así, el marillo y el verde se convertían en los colores con los que los diseñadores debían jugar a la hora de plantear sus propuestas. No es la primera vez que diseñadores y firmas deben trabajar en torno a una tonalidad concreta, en el desfile de presentación de We Love Flamenco 2023 el amarillo y el naranja fueron los colores que inspiraron a los diseñadores.

Desfile We Love Flamenco by La Pará. / Aníbal González

Así, cada uno de los diseñadores lanzó su visión personal de estas tonalidad. Destacaron los diseños en verdes intenos, como la propuesta canastera de Carmen Acedo, el traje de de flamenca con enaguas amarillas del diseñador local Alberto Matey o los caraterístos cortes fluidos de Ángela y Adela. Bastante presente en versión monocromática, el marillo destacó en algunas de las propuestas más voluminosas, como la propuesta satinada de M Colmenero, el diseño con chaqueta torera y cuerpo en terciopelo de Arcos, o los diseños con detalles en pasacintas de José Manuel Valencia o José Galvañ. La calve delicada en los amarillos la puso Alicia Suárez con un diseño ajustado con mantón tipo capa incorporada. También hubo espacio para los estampados, que los aportaron José Hidalgo en un traje de flamenca en punto de seda, una de sus señas de identidad, y Lucía Márquez, con una propuesta midi y con una voluminosa falda en evasé.

Desfile We Love Flamenco by La Pará. / Aníbal González

La propuesta de inspiración flamenca llegó con Iván Campaña, que llevó a la pasarela un conjunto dos piezas de lentejuelas y en tonos verdes que combinó con una blusa con volantes. Javier García también puso la clave prêt á porter con un conjunto dos piezas compuesto por unos pantalones palazzo de rayas blancas y negras y una vaporosa blusa amarilla con lunares a tono y una lazada en la parte trasera del cuello.

We Love Flamenco 2026

El desfile We Love Flamenco by la Pará sirve, además, como pistoletazo de salida a la que será la 14ª edición. We Love Flamenco 2026 se desarrollará del 14 al 21 de enero de 2026 y vuelve a tener al Hotel Alfonso XIII como sede oficial.