Paz Padilla se da un capricho de más de 7.500 euros para acudir a un evento

Paz Padilla subió a la palestra mediática a principios de mes tras anunciarse su despido de Sálvame. Después de más de trece años vinculada al programa de Telecinco, la gaditana fue apartada por abandonar el plató en pleno directo. Desde entonces, Padilla se ha volcado de lleno en su vena más actoral, ofreciendo al público del Teatro Apolo de Barcelona El Humor de mi vida.

Si bien la presentadora andaluza se ha alejado de la capital de España para cumplir con sus obligaciones laborales como actriz, Paz Padilla sigue siendo invitada a numerosos eventos lejos de la ciudad condal. El último ha sido el bautizo de los nietos de su íntimo amigo, José Luis López, que se celebró en Jerez de la Frontera la tarde del pasado sábado 26 de marzo.

La gaditana no ha querido perderse este importante momento en la vida de su amigo. Es por ello que recurrió a un vehículo poco habitual. Padilla viajó en avión privado, el único medio de transporte que le ofrecía la independencia suficiente para volver a tiempo a Barcelona para llegar a su función dominical. La presentadora y actriz no ha dudado en presumir de su capricho en redes sociales. Al ser su primera vez, la ilusión era doble y no dejó indiferente a sus seguidores con sus usuales Instagram Stories llenos de guasa.

Cabe destacar que el jet privado es un medio de transporte muy exclusivo. Los precios, que se pueden consultar fácilmente en internet, no bajan de los 2.500 euros la hora, siendo el tamaño del avión y el recorrido los principales condicionantes del precio final. Así pues, el trayecto entre Barcelona y Jerez podría alcanzar los 7.500 euros, una cifra que se escapa de muchos bolsillos. Pese al gasto que supone este tipo de experiencias, la presentadora ha afirmado ante sus seguidores que ha sido “un viaje espectacular”, mostrando su deseo por repetir pronto.