Jorge Javier Vázquez lanza una pulla de Oscar a Pablo Motos y provoca el llanto de Lydia Lozano

Si por algo pasará a la historia la gala de los Oscar de este año será por el bofetón que propició Will Smith a Chris Rock tras un desafortunado chiste sobre la alopecia de su mujer. Después de vivir una convulsa fiesta del cine americano, las imágenes hostiles del protagonista de El Método Williams han dado la vuelta al mundo, colándose incluso en el plató de Sálvame.

Pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde cuando Jorge Javier Vázquez arrancaba este lunes una nueva etapa en Sálvame. Acompañado por la periodista Adela González, el catalán inició una ronda de titulares y vídeos al más puro estilo Aquí hay tomate, con la ironía y el sarcasmo por bandera. Uno de los contenidos que ha protagonizado la escaleta del programa de Telecinco ha sido la reacción de Will Smith al comentario fuera de lugar de Chris Rock. Tras mostrar en repetidas ocasiones el bofetón, desde todos los ángulos habidos y por haber, Jorge Javier Vázquez aprovechaba la situación para lanzar un dardo a la competencia.

El debate era claro, ¿cómo debe reaccionar la industria del cine al acto violento de Smith?. Bajo esta pregunta como premisa, Jorge Javier Vázquez ha sido avispado y se ha acordado de Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero en Antena 3. “¿Deberá Pablo Motos seguir invitando a Will Smith?”, ha espetado, levantando las carcajadas de su compañera de mesa y del público asistente en plató. Cabe recordar que Motos es muy amigo de Smith, siendo este último uno de los invitados internacionales más recurrentes de su programa.

Un debate acalorado que ha hecho llorar a Lydia Lozano

El bofetón ha dado pie a una tensa discusión en plató. Anabel Pantoja no ha dudado en ser la primera en posicionarse en contra de la violencia, asegurando que “Will debería haberse ido como un señor, sin darle un bofetón a nadie”. “Yo respeto todas las opiniones”, ha reaccionado Lydia Lozano, añadiendo que “el humorista no tiene la obligación de saber cuáles son los problemas de los actores”. Este argumento ha levantado ampollas entre sus compañeros, provocando la intervención de Jorge Javier Vázquez. “Lydia, reflexiona y vuelve a hablar en un rato. (…) Hija, tienes que venir con los deberes hechos, es un día crucial para nosotros. Si empezamos así, ¿qué imagen vamos a dar al mundo?”.

La recriminación del presentador ha provocado el llanto de la colaboradora. “Está muy sensible estos días”, ha informado Belén Esteban, intentando echar un cable a su compañera. “El martes fue el funeral de su hermano, que murió de Covid, y desde entonces está muy sensible”. Tras la aclaración, Vázquez ha aprovechado para retractarse. “Si fuera Will Smith ya te habría dado una hostia”, ha espetado Lydia Lozano, recomponiéndose entre risas.