3 vestidos de punto de Mango que arrasan entre las mujeres de 50 porque resaltan la figura femenina

El vestido nunca pasa de moda y además se adapta con mucha facilidad a cualquier estación en todas sus variantes. Cortos, largos o midi, estampados o lisos, con detalles estrambóticos o sencillos. Es una prenda imprescindible en nuestro armario que, por suerte, encontramos en los escaparates de cualquier tienda. En la temporada de otoño e invierno los llevamos en tejidos más gruesos y resistentes que aportan calor y protegen del frío, como es el caso del punto.

En Mango hemos encontrado un amplio catálogo de prendas de punto, que incluye pantalones, jerséis, chaquetas o faldas. Y, por supuesto, vestidos de todos los cortes. Hemos seleccionado 3 que son ideales y que arrasan entre las mujeres de 50 por dos motivos: sientan bien a todas las figuras y son prendas polivalentes que puedes conjuntar de infinitas maneras. Échales un vistazo y guárdalos por si se quedan más baratos con los descuentos del Black Friday.

El vestido de punto, la prenda que triunfa esta temporada / mango.com

Vestido corto de punto y cuello vuelto

Este diseño de Mango es el más corto y económico de los tres que proponemos. Es un vestido de punto medio de cuello vuelto y manga larga, muy versátil y favorecedor, que sale a 29,99 euros. Lo que más sorprende es la amplia disponibilidad de tallas, desde la XXS a la 4XL, que demuestra que la marca pone sobre la mesa las necesidades de los distintos tipos de cuerpo que existen. Un pensamiento que otras firmas, a veces, olvidan.

En la página web damos con tres versiones de este modelo, en gris medio vigoré, khaki y crudo (REF. 87040284-TALDOTE-LM). Son tonos que se combinan muy bien y que forman parte del Pantone del otoño. Si nuestra prioridad es el confort, escogeremos unas botas altas o medias planas. Este diseño corto triunfa entre las mujeres de 50 por su carácter juvenil; con una buena selección de accesorios, se convertirán en las auténticas 'it girls' del momento. Por ejemplo, una maxibufanda calentita y un trench largo, que haga contraste con la longitud del propio vestido y las botas altas, son perfectos.

El vestido corto de punto y cuello vuelto de Mango que llevarás con botas altas / mango.com

Vestido midi de punto

El segundo vestido de Mango es de corte midi y diseño entallado. De cuello barco, manga larga y sin cierre, es el diseño que escogerán las que se identifican con el estilo elegante. Es un vestido de fondo de armario que no defrauda; su precio es 39,99 euros. En gris medio vigoré y marrón medio (REF. 77097678-SEEDS-LM), se puede combinar con tonos tierra u otros más explosivos. De nuevo, las tallas son variadas, desde la XXS a la XXL.

Podemos llevar este vestido con un zapato de tacón del tamaño que queramos. De aguja, kitten destalonados o incluso unas buenas botas son elecciones muy acertadas. Es el diseño que llevarías a una cena especial el sábado noche porque sienta como un guante. Ojo, que si quieres orientarlo a un estilo más deportivo, unas zapatillas cómodas hacen que sea una opción muy válida para ir a la oficina. Según la selección de calzado, una blazer abrigada, una cazadora o una bómber como alternativas formales e informales van bien.

El vestido midi de punto más ideal de la temporada / mango.com

Vestido de punto con cuello en contraste

De las tres propuestas de Mango, este es el diseño más largo y, al mismo tiempo, el más costoso. Es un vestido de punto fino y diseño largo oversize delicado y cargado de personalidad. Con cuello camisero y manga larga, presume de abertura lateral en el bajo. Disponible en dos colores, burdeos y negro (REF. 77065977-BIANCA-A-LM), lo encontramos de la talla XS a la XL por 49,99 euros. El burdeos es el color de la temporada, no cabe duda, y en contraste con el cuello beige es una elección muy sofisticada para afrontar la rutina o para nuestros planes del fin de semana.

Al tratarse de una prenda tan versátil, es una de las favoritas de la temporada (y no solo para las mujeres de 50). Una vez más, podemos optar por unas botas o deportivas, pero te aconsejamos que no lo dudes ni un segundo y pruebes con unas Mary Jane a conjunto con el vestido. De tacón son ideales, y unas manoletinas planas más vanguardistas o clásicas son de lo más elegantes y actuales. Y ya si eres de las que arriesgan y te atreves a introducir algún calcetín o ejecutivo a conjunto, de canalé o semitransparente, es el broche definitivo a un look que sienta de escándalo con un abrigo largo calentito para el frío.

El vestido de punto con cuello en contraste de Mango que sienta como un guante / mango.com

Estos son los 3 vestidos de punto de Mango que arrasan entre las mujeres de 50 y, seguramente, entre las de todas las edades. No te quedes sin alguna de estas piezas que lo están petando esta temporada.