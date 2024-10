4 chaquetas de Zara impermeables, versátiles y de entretiempo que te salvarán los días de lluvia

El clásico chubasquero es la prenda que nos recuerda a los días de lluvia en el patio del colegio cuando jugábamos entre charcos con nuestros amigos. Ha llovido mucho, nunca mejor dicho, pero lo que no ha cambiado es que sigue siendo la chaqueta que mejor nos protege del agua. Hemos dado con estos cuatro impermeables de Zara que son muy resistentes y no arruinarán tus looks de otoño.

Las apasionadas de los días grises dirán que es mucho mejor quedarse en casa con sofá, manta y Netflix, pero lamentablemente, esto no siempre es posible. Si tienes que acudir a la oficina o tienes planes que no puedes cancelar, al menos que exista la opción de sentirte guapa con una prenda que sea bonita y funcional. Con botones o cremalleras, de diferentes largos y, por supuesto, con capucha. Este último es el elemento más importante de las cuatro piezas (además del tejido engomado, que la hace resistente a la lluvia). El Pantone de estas chaquetas de Zara corresponde, desde luego, con el del otoño.

La capucha es la protagonista de esta chaqueta impermeable de Zara / zara.com

Esta chaqueta está disponible en Zara a 59,95 euros. Ref Beige | 2969/252.

Imprescindible para la lluvia

Desde los tiempos más primitivos, el ser humano ha sido ingenioso para encontrar formas de cubrirse del frío y la lluvia. Fueron expertos en el arte de crear ropas y calzados funcionales con técnicas muy eficaces para hacer las prendas más resistentes (sobre todo aquellos que habitaban zonas más al norte del planeta). El impermeable, tal y como lo conocemos actualmente, está confeccionado en tejidos más modernos como el nylon o vinilo. Sin embargo, en sus orígenes fue un tejido que pasó por un largo proceso científico, y el químico escocés Charles Mackintosh tuvo mucho que ver al respecto. A principios del siglo XIX, abrió una fábrica de abrigos impermeables para la lluvia, que llamó Mackintosh, y trabajó muy duro para mejorar la clásica prenda.

Cómo estilizar los chubasqueros más ponibles de Zara

Esta vez sí que te vamos a recomendar que dejes en casa zapatos que sean abiertos, como las manoletinas, o que traspasen el agua y calen fácilmente. Mejor un calzado que esté acondicionado para pisar charcos sin que se empapen en el intento, como botas cerradas o deportivas. Escoge tejidos para el resto de prendas que estén preparados en la medida de lo posible para la lluvia (el chubasquero protegerá buena parte del look). Y, por favor, importante: no te olvides el paraguas.

Look recomendado 1: Para el primer look, vamos a escoger el chubasquero engomado que nos protegerá del agua y del viento (un elemento que se vuelve especialmente incómodo en los días grises). De cuello subido, capucha ajustable con cordones y cierre frontal con cremallera y botones a presión, es una prenda muy versátil que no dejaremos de ponernos este otoño. Podemos combinar la pieza camel con pantalón de cuero y jersey a rayas de las mismas tonalidades neutras. Unas botas cómodas, también resistentes al agua, ¡y listo!

Este es el chubasquero engomado con capucha perfecto para el otoño / zara.com

Esta chaqueta está disponible en Zara y su precio es 49,95 euros. Ref Camel claro | 6318/026.

Look recomendado 2: La segunda chaqueta color kaki oscuro está confeccionada también en tejido engomado. Corta, con capucha y manga larga, protege del agua durante periodos de exposición corta. Dado que la usaremos en días en los que caiga una leve llovizna y no un aguacero, podemos permitirnos unos jeans que por supuesto no arrastren con el calzado que escojamos. Pueden ser unas deportivas o unas botas, y es fundamental que tampoco resbalen con el pavimento mojado. En la parte superior, escogeremos una camisa al gusto, por ejemplo, abotonada con cuello de solapa para un toque formal y casual a la vez de oficina.

La chaqueta impermeable de Zara más bonita para la lluvia / zara.com

Esta chaqueta de Zara sale por 49,95 euros. Ref kaki oscuro | 2969/249.

Look recomendado 3: Esta parka será la mejor opción para citas formales, y si la meteorología lo permite, podemos llevar un vestido largo de punto o una falda larga o midi con un top. Con capucha ajustable, manga larga y bolsillos de vivo en delantero, lleva cierre frontal con botones a presión. Carta blanca de nuevo para los colores, ya que el oliva, que ha estado muy en tendencia en las últimas temporadas, queda bien con casi todo. No olvides tus medias, que el frío se está haciendo notar en las últimas semanas, y si prefieres pantalón, unos de traje serán ideales. Botas altas, en cualquier caso, y de tacón como las que luce la modelo de Zara, son una elección muy acertada.

Parka con capucha, la pieza de otoño imprescindible en tu armario / zara.com

Parka verde oliva de Zara por 59,95 euros. Ref Oliva | 2969/049.

Todos los modelos están disponibles de la talla XS a la L, aunque suelen tallar un poco más grandes de lo habitual. No obstante, ya están agotadas algunas tallas. No te quedes sin tus chubasqueros favoritos del otoño.