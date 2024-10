Rocío Osorno tiene los pantalones de Zara que confirman la vuelta del cuero y sientan como un guante

Rocío Osorno y Zara tienen una relación muy especial, porque toda su ropa sienta como un guante a la diseñadora sevillana. En los últimos días, la influencer ha estado compartiendo contenido sobre su viaje a Disneyland París de la mano de Pandora, firma de joyas de la que es embajadora. Además de ser referente en la escena de la moda por sus exclusivos diseños de invitada y flamenca, es una gran influencia para más de millón y medio de seguidoras que adoran sus looks y agotan las prendas que viste en unas pocas horas. Es el efecto Rocío Osorno, como si de una onda expansiva se tratara.

En su perfil de Instagram vemos conjuntos para todas las ocasiones posibles, muchos de ellos con prendas de marcas digamos 'democráticas' en la industria de la moda. Es el caso de Zara, que tiene un amplio repertorio de piezas sensacionales y para todos los bolsillos. Sus looks son para el día y la noche, elegantes y sobrios o explosivos y estampados. No podemos dejar atrás sus recomendaciones de básicos que son prendas de fondo de armario a las que sacaremos muchísimo partido. Con esta publicación en la que viste un pantalón de pinza negro de piel, confirma la vuelta del cuero. El cuero y la piel son tejidos parecidos y resistentes que, a la vista, causan un efecto similar aunque presentan algunas diferencias. Las prendas confeccionadas en este tejido, ya sean partes superiores o inferiores, son un must en nuestro armario, y tiene pinta de que van a llevarse mucho en los meses de frío.

Un look al más estilo Disney

Miles de comentarios en la publicación de Rocío Osorno, y muchos coinciden en lo mismo: es un look que llevaría una princesa Disney. Razón no le falta a su comunidad, porque la influencer ha pasado unos días de ensueño con algunas homólogas de su profesión en el parque de atracciones Disneyland París. No sin abrir un debate primero con dos propuestas para el mismo look. En su elección definitiva, sus seguidoras le sacaron parecido a la princesa Jasmín, la hija valiente e independiente del sultán de Agrabah que se enamora del ladrón Aladdín.

La selección de prendas de Zara ha sido la siguiente: pantalón negro de tiro medio de piel al 100%, con pinzas y bolsillos laterales, combinado con un top blanco roto entallado de cuello redondo y manga larga abullonada acabada en elástico con pliegues. El chaleco abierto con manga sisa y detalle de bordados combinados a contraste es el causante de la polémica en redes. ¿Chaleco sí o no? Es la prenda que recuerda a la realeza del reino de Agrabah, y las lentejuelas son su toque glam. Rocío Osorno combina este pedazo de look con unas sandalias negras de tacón de aguja, una cartera del mismo color efecto cuero y joyas selectas y elegantes de Pandora. Por último, tenemos que destacar el recogido del que tantas seguidoras han pedido tutorial. ¿Lo veremos próximamente en su perfil?

El chaleco de Zara de inspiración Disney que recuerda a la princesa Jasmín / zara.com

El top combinado blanco roto es de Zara y su precio es 69,95 euros. El chaleco bordado de terciopelo, también de Zara, sale a 35,95 euros. Ref Blanco roto | 8527/784 y ref Negro | 5770/226.

Cómo estilizar el cuero

La elección de Rocío Osorno nos parece muy acertada dadas las circunstancias. "El look que llevé para cenar el último día. Cuando lo preparé lo iba a llevar sin el chaleco y en el último momento lo metí en la maleta. Me parece que le da un toque también vintage ideal", aseguraba la influencer en su perfil de Instagram. Por tanto, para nosotras es un: chaleco sí. Sin esta pieza hubiese asistido a esa cena igual de guapa, eso lo tenemos claro. Pero en el contexto del parque de atracciones, es un guiño a los personajes favoritos de nuestra infancia. No obstante, vamos a proponer tres maneras de llevar este pantalón de piel de Zara para que escojas la que más te apetezca en este momento:

Look recomendado 1 : Vamos de más deportivo a más arreglado. Lo primero es sacar del armario nuestras bambas o zapatillas favoritas. Adidas, Converse, New Balance o alguna de las interesantes opciones que nos propone Inditex. En la parte superior, buscaremos una sudadera. Lo bueno es que este pantalón de Zara es muy ponible, por lo que puede ser estampada, lisa, oversize o como más te guste. Es un look para un plan cómodo. Y la chaqueta no puede ser otra que una bomber o una gabardina.

: Vamos de más deportivo a más arreglado. Lo primero es sacar del armario nuestras bambas o zapatillas favoritas. Adidas, Converse, New Balance o alguna de las interesantes opciones que nos propone Inditex. En la parte superior, buscaremos una sudadera. Lo bueno es que este pantalón de Zara es muy ponible, por lo que puede ser estampada, lisa, oversize o como más te guste. Es un look para un plan cómodo. Y la chaqueta no puede ser otra que una bomber o una gabardina. Look recomendado 2 : Jersey y botas. De nuevo, elige la parte superior que más te apetezca. El negro combina bien con prácticamente todos los colores que existen, y puedes aprovechar para dar ese toque divertido al look. Para las botas, puedes escoger unas planas, con plataformas, estilo militar u otras de tacón que serán más arregladas. Una blazer calentita para el frío o un cárdigan que vaya a juego con el jersey son tus mejores aliados.

: Jersey y botas. De nuevo, elige la parte superior que más te apetezca. El negro combina bien con prácticamente todos los colores que existen, y puedes aprovechar para dar ese toque divertido al look. Para las botas, puedes escoger unas planas, con plataformas, estilo militar u otras de tacón que serán más arregladas. Una blazer calentita para el frío o un cárdigan que vaya a juego con el jersey son tus mejores aliados. Look recomendado 3: Si vas en búsqueda de la formalidad, quédate con este look, que es el más parecido al de Rocío Osorno. Un top original que destaque por sus mangas (como las abullonadas de la influencer), por su tejido (quizá transparencias o encaje) o por cualquier otro atributo. Una trench o un abrigo te resguardarán del frío. Es la pieza que necesitas para ir guapa y abrigada. Para el calzado, no lo dudes: lánzate al tacón (los stilettos sientan genial).

El pantalón de piel de Zara que te pondrás muchísimo esta temporada / zara.com

En cualquier caso, seguro que tienes alguna prenda de piel o cuero en tu armario que puedas rescatar de temporadas pasadas. La suerte que tenemos es que es un tejido que también se ha democratizado, y vemos prendas de este tipo en todos los escaparates a precios muy variados.

Este pantalón de piel es de Zara y sale a 129 euros.

Ref Negro | 5479/243