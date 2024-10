Rocío Osorno tiene la chaqueta de Zara de tweed más calentita del otoño: es roja, cortita y muy original

No es la primera vez que lo hace y sabemos que no será la última: la influencer sevillana Rocío Osorno colapsa de nuevo las redes (y, probablemente, la página web de Zara) con una prenda muy original que ha llevado en su viaje a Disneyland París. La diseñadora se encuentra en el parque de atracciones parisino de la mano de Pandora, la firma de joyas de la que es embajadora, y sabemos lo que eso significa: está sirviendo de inspiración y nos está volviendo locas con sus looks otoñales.

La chaqueta es de tweed, un tejido de lana gruesa y áspera que llevaban los agricultores escoceses en sus quehaceres y que los protegía del frío y la humedad. Un material que se ha adaptado a los tiempos modernos y que es perfecto para el otoño. De color rojo y abotonada, es una pieza que puedes combinar con vaqueros y zapatillas o darle un giro más arreglado, como hemos visto en la elección de Rocío Osorno. En la tienda online de Zara está disponible el look completo, también en color negro y con una falda pantalón a conjunto del más puro estilo preppy. Un estilo que, al igual que el Old Money, se ha reciclado hasta llegar a nuestros días y que tiene prendas accesibles para todos los bolsillos.

El estilo preppy, o cómo dejar salir tu versión más pija

El estilo preppy es clásico, sofisticado y elegante, pero jamás aburrido. Una tendencia que ya enloqueció hace dos décadas a las jóvenes que veían a la mismísima Blair Waldorf y a sus homólogas en Gossip Girl lucir este tipo de conjuntos, o a Cher Horowitz en Clueless. Podríamos seguir enumerando películas americanas de estética universitaria, porque la estética preppy no deja de estar asociada a los altos estándares de las prep schools, es decir, a las universidades preparatorias de Estados Unidos. Lugares de encuentro para jóvenes de familias adineradas en los que se acuñó este término y también un estilo que sigue causando sensación en 2024.

Podríamos decir que es la versión más arriesgada del estilo Old Money, puesto que comparten lo clásico pero el preppy es menos sobrio y más excéntrico. La cuna de ambas corrientes es el estilo de vida de las élites, por lo que están muy marcadas por el carácter conservador y los esfuerzos por aparentar. Su origen son los uniformes escolares, con faldas de tabla por las rodillas y chaquetas entalladas que susurran riqueza y feminidad, siempre ligados a la época universitaria.

Uniformes que han evolucionado hasta llegar a nuestros escaparates, como las chaquetas bomber que lo petaron la temporada pasada o los mocasines que se colaron tímidamente en nuestros armarios del mismo modo que ahora lo hace esta chaqueta cortita y roja de Zara. En las últimas décadas, las chicas preppy elevan sus looks con minifaldas de tablas y chaquetas de colores vibrantes, zapatos de plataforma que dan vértigo, accesorios como boinas y collares de perlas y bolsos de lujo, sin que falte el estampado a cuadros. Es parte de la cultura pop, y recuerda a algunos atuendos que llevaban nuestras muñecas favoritas: Barbie o Las Bratz. Por suerte, es un estilo que se ha democratizado y que está al alcance de todas, con prendas que sacan nuestro lado más pijo y sofisticado.

La chaqueta cortita roja que Rocío Osorno ha agotado en horas / zara.com

Cómo combinar la chaqueta de tweed roja de Zara más viral del momento

La explicación de por qué Rocío Osorno ha agotado esta chaqueta de Zara en cuestión de horas es muy sencilla: es una pieza muy ponible a la que podemos sacar el máximo partido combinándola con prendas muy básicas. Es una chaqueta abotonada de cuello solapa, manga larga con hombreras y bolsillos delanteros de plastrón también con solapa. De color rojo (y disponible en negro en la web de Zara), es bastante calentita y perfecta para la estación otoñal. Además, es divina y sienta fenomenal en cualquiera de las opciones que elijas.

Look 1 : Empezamos por el look que ha escogido Rocío Osorno, unos jeans claros de tiro alto y corte recto con un cinturón de cuero, unas manoletinas cruzadas y de tachuelas de Asos que, además de parecer bastante cómodas, dan el toque chic que buscamos. En la parte superior, un top negro con cuello alto y transparencias muy favorecedor. Además de la chaqueta de tweed roja, la influencer ha completado el look con sus joyas de Pandora y un bolso de Loewe.

: Empezamos por el look que ha escogido Rocío Osorno, unos jeans claros de tiro alto y corte recto con un cinturón de cuero, unas manoletinas cruzadas y de tachuelas de Asos que, además de parecer bastante cómodas, dan el toque chic que buscamos. En la parte superior, un top negro con cuello alto y transparencias muy favorecedor. Además de la chaqueta de tweed roja, la influencer ha completado el look con sus joyas de Pandora y un bolso de Loewe. Look 2: Podemos darle un aire más relajado y deportivo a nuestro look con nuestras zapatillas favoritas. En cualquier tienda encontramos unas que sean rojas, aunque las Adidas Gazelle Indoor en el mismo color son perfectas para la ocasión. Podemos optar por unos jeans, en este caso oscuros, tipo mom o wideleg, y un top o una blusa blanca sencilla. La protagonista del outfit sigue siendo la chaqueta.

El conjunto rojo de tweed que lo está petando en Instagram / zara.com

Look 3 : Un pantalón negro de pinza, nuestro mejor aliado. De tiro alto, esta prenda de vestir arregla cualquier conjunto y queda de maravilla con unos mocasines o mules planos. En la parte superior, podemos optar de nuevo por una prenda sencilla de color blanco, negro o incluso rojo (del mismo tono que la chaqueta) si queremos darle más vida aún.

: Un pantalón negro de pinza, nuestro mejor aliado. De tiro alto, esta prenda de vestir arregla cualquier conjunto y queda de maravilla con unos mocasines o mules planos. En la parte superior, podemos optar de nuevo por una prenda sencilla de color blanco, negro o incluso rojo (del mismo tono que la chaqueta) si queremos darle más vida aún. Look 4: El último look es quizá el más especial, por ser el conjunto completo chaqueta y falda pantalón en color rojo de Zara. Una blusa o top en blanco o negro, con un buen zapato de tacón de aguja o plataforma, es una increíble elección. O presumir de tus Mary Jane, y triunfar del todo.

Esta chaqueta está disponible en Zara a 49,95 euros.

Ref Rojo / Negro | 8966/581

Zara y Rocío Osorno son la mejor combinación. Una vez más nos enseñan que, a partir de una única prenda de vestir, como esta bonita chaqueta roja de tweed, podemos sacar inifinitas opciones. Solo tenemos que descubrirlas.