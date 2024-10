Los tres jerséis de punto más ideales de Zara para llevar con pantalones de vestir, jeans e incluso faldas.

El otoño es la temporada perfecta para apostar por jerséis finitos que no sólo te abrigan, sino que también tienen el poder de elevar de categoría cualquier look. Ya sea con pantalones de vestir, jeans o incluso faldas, los jerséis son la opción ideal para ir sofisticada y cómoda en cualquier look de otoño. Con detalles irresistibles y colores en tendencia, esta selección de jerseis de punto ideales de Zara son una apuesta segura para cualquier ocasión, ya sea con pantalones de vestir, con vaqueros o con lo que se te ocurra. Además, si sabes cómo combinarlos tienes la solución a múltiples estilismos otoñales y nosotras te proponems algunos de los mejores looks con jerséis para esta temporada.

Estos tres jerséis de Zara, cada uno con su diseño único y favorecedor, tienen el don de transformar cualquier look otoñal en una propuesta sofisticada y estilosa. Desde el jersey romántico con flores de crochet, hasta el burdeos de punto combinado o el delicado con volantes, cada uno de ellos te permitirá jugar con diferentes combinaciones, ya sea con pantalones de vestir, jeans o faldas. Echa un vistazoa estos jerséis y decide cuál se adapta más a tu estilo.

Jersey beige con flores en crochet, femenino y con encanto

Este jersey beige de alpaca y lana, con un cuello redondo amplio y detalles de flores en crochet, es una prenda que destaca por su feminidad y sutileza. Los bordados en el escote y en los puños añaden un toque romántico que lo hace perfecto para looks casuales con un aire sofisticado.

Propuesta de look casual : Vaqueros wide leg de tiro alto en un azul medio para un toque moderno y desenfadado. Añade unas botas en tono camel, que realzan el aire natural del jersey. Este look es ideal para un día de compras o una reunión informal.

Propuesta de look elegante: Para un look más sofisticado, combínalo con una falda plisada en tonos tierra, que potencia los matices cálidos del beige. Completa el look con unas bailarinas en color nude o marrón claro, perfectas para eventos más tranquilos o un paseo otoñal.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de punto de Zara más ideal del otoño tiene un precio de 39,95 euros.

Jersey burdeos de punto combinado, la tendencia más versátil

El jersey burdeos es uno de los más llamativos de la temporada, no solo por su color intenso sino por el detalle de punto combinado que le añade textura y originalidad. Este tono burdeos es perfecto para crear contrastes elegantes en cualquier outfit.

Propuesta de look para el día a día : Combina este jersey con pantalones de vestir en color camel y unas zapatillas deportivas blancas para un look cómodo y a la vez sofisticado, perfecto para la oficina o una salida casual. El contraste entre el burdeos y el camel es ideal para aportar calidez al look.

Propuesta de look con jeans: Para una opción más informal, opta por unos vaqueros oscuros de corte recto. Añade unos botines camel para un toque de estilo. Este look es ideal para cualquier salida de día o una tarde de café con amigos.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de punto de Zara más ideal del otoño tiene un precio de 35,95 euros.

Jersey beige con volantes de punto, delicada elegancia

Este jersey beige con volantes de punto es la definición perfecta de un básico elevado a la enésima potencia. Los volantes que recorren la prenda le dan movimiento y personalidad, haciendo que cualquier conjunto sea más interesante y llamativo.

Propuesta de look con jeans : Combínalo con unos vaqueros de corte slim y unas botas altas en tono marrón o negro para un look estiloso y fácil de llevar en el día a día. El corte slim de los jeans equilibra el volumen que aportan los volantes del jersey.

Propuesta de look con pantalones de vestir: Para un look más formal, elige unos pantalones de vestir en azul oscuro. Los mocasines en tono negro o burdeos son la opción perfecta para cerrar un outfit que destila elegancia sin esfuerzo, ideal para una reunión de trabajo o una cita formal.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey de punto de Zara más ideal del otoño tiene un precio de 29,95 euros.