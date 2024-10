Old money, la tendencia que arrasa entre las mujeres de 50 y cómo llevarla con prendas que ya tienes en el armario

Old Money es el estilo minimalista y clásico que recuerda a los aires de grandeza de épocas pasadas y que tuvo su epicentro en Estados Unidos y en Gran Bretaña. No es casualidad que esta estética coincida con en el imaginario que tenemos de las altas esferas: familias adineradas con vidas de lujo, sofisticadas y elegantes, que juegan al golf y veranean en increíbles mansiones. Las protagonistas de algunas de las series americanas que más han trascendido estaban hechas a medida para el estilo Old Money: Blair Waldorf en Gossip Girl o Charlotte York en Sexo en Nueva York. Sin olvidar a Lady Di o a la diseñadora de moda estadounidense Sofia Richie en la vida real.

Que esta tendencia se incline hacia lo clásico no quiere decir que no pueda ser moderna: en la actualidad está arrasando entre personas de todas las edades. La generación TikTok la está descubriendo, y las de cincuenta la están redescubriendo. Old Money inspira riqueza, pero lo cierto es que son prendas que muchas veces tenemos en nuestro propio armario, como pantalones de pinza o jerseys de punto. También las encontramos en los escaparates de todas las firmas y están disponibles para todos los bolsillos. Te dejamos algunas ideas para que puedas sumarte a esta tendencia que está triunfando en otoño.

Carmen Gimeno con un look de inspiración Old Money con prendas en tendencia / @carmen_gimeno

El clásico look marinero

Las rayas marineras son el print que define al estilo Old Money, con el que comparte mucho más que la estética. Es, de hecho, el estampado obligatorio, aunque de vez en cuando se cuelen los cuadros. Nada más sencillo y elegante que un conjunto azul marino, que recuerda al mar, con una parte superior (o inferior) a rayas. Este outfit no necesita mucho más para respirar esta tendencia que está pisando fuerte en 2024.

Además, ¿quién no tiene en su armario una camiseta, camisa o jersey a rayas? Es una prenda accesible y disponible en cualquier casa de moda. Lo primero que debes tener en consideración es que la paleta de colores de este estilo gira en torno a los tonos tierra y el blanco, negro y azul marino. Piezas combinadas teñidas de tonos discretos que gritan 'lujo' y 'sofisticación'. Tejidos como el lino, el punto o el algodón son claves en el estilo Old Money.

La pareja perfecta para este look puede ser una falda de vuelo, midi o de tablas. Pero si prefieres arriesgar con una falda corta, no desencaja para nada en esta estética (que está muy vinculada al deporte, y puede recordar a los atuendos de las tenistas). Los mocasines y las manoletinas son el calzado estrella en esta tendencia. Si el entretiempo todavía lo permite, y aunque sea una prenda más bien veraniega, puedes incorporar las bermudas al conjunto.

Sofia Richie, referente en el estilo Old Money / @sofiagrainge

Un total look del mismo color, el conjunto que necesitas

Un total look de tonos neutros encaja a la perfección en la definición de Old Money. Un estilo que no deja de ser cómodo y bastante arreglado, y que podemos vestir cada día y en ocasiones especiales, con prendas que también lo sean. Antes de la llegada del frío, podemos crear la siguiente fórmula: camiseta de manga corta o tirantes, pantalón de pinza con tiro alto, mocasines o manoletinas. Para que se respire aún más este estilo, no lo dudes: jersey atado al cuello.

En general, los accesorios es mejor que sean poco llamativos. Esta tendencia se asocia al estilo de vida de la élite americana y en muchas ocasiones se manifiesta a través del lujo silencioso. Estas firmas de moda susurran exclusividad, y huyen de logotipos y detalles que sean demasiado evidentes. Puedes decorar el conjunto con joyas doradas o plateadas sofisticadas, cinturones de cuero, gafas de sol y un bolso a conjunto. El color también tiene cabida en esta tendencia, por ejemplo, con pañuelos de seda estampados o elegantes diademas.

La influencer María Pombo viste un conjunto inspirado en este estilo / @mariapombo

El vaquero también es Old Money

¿Quién dice que un vaquero no entra en la estética Old Money? Es cierto que no puede ser cualquier pantalón: mejor de corte recto, ligeramente ajustados y discretos. Olvidamos las nuevas tendencias y nos quedamos con la fórmula que sabemos que funciona en este estilo.

En este conjunto, puedes introducir el chaleco de punto, también sin mangas, o un cárdigan que además agradecerás cuando bajen aún más las temperaturas. Una americana, por ejemplo gris o de los colores que ya hemos enumerado, es un acierto seguro. Solemos ver chaquetas de este tipo entalladas, y tampoco faltan los logos. Esta estética recuerda también a la hípica, por lo que las botas de caña alta también son una buena opción.