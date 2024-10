Burdeos, con pinza y muy favorecedores, así son los pantalones de vestir de Mango con los que renunciarás a faldas y vaqueros

Los pantalones de pinza son un must en nuestro armario: sientan bien, los hay de infinitos colores y arreglan cualquier look. Una pieza que, además de ser cómoda, es todo un clásico y hace tipazo a cualquier edad. Los nuevos pantalones de vestir que ha sacado Mango son wideleg y reúnen las tres claves para petarlo esta temporada: son de tiro alto, burdeos y muy pero que muy favorecedores.

El pantalón es una prenda que estuvo marcada por la polémica en su origen, dado que se asociaba exclusivamente a lo masculino. Una barrera que las mujeres del siglo pasado decidieron romper: en los años 30 empezó a llamar la atención de las damas de élite que empezaban a incorporar a sus armarios el 'traje pantalón', restándole protagonismo al tradicional dos piezas con falda. Pero no fue hasta la década de los 60 cuando la sociedad empezó a ver con otros ojos esta pieza que ahora es tan recurrente, sencilla y elegante, y que derribó más de un estereotipo de género.

El pantalón de vestir es una de las piezas más versátiles a la hora de vestir. Los encontramos en cualquier tienda, están al alcance de todos los bolsillos y ya sea con un estilo más deportivo y casual, o algo más chic, sientan de maravilla a cualquiera que los lleve. Son la prueba definitiva de que ir cómoda y guapa no está reñido, y los puedes combinar como quieras.

Los pantalones de Mango con el color que arrasa este otoño / mango.com

REF. 77018639-CHAMPAN-LM

El giro casual que necesitas para un día de oficina

La versatilidad del pantalón de pinza lo convierte en una pieza 360º. Imagina que es uno de esos días que vas a la oficina y está lloviendo a mares, o que llega el frío y lo que te apetece es ir calentita y cómoda, o simplemente quieres llevar un look más relajado sin renunciar a la formalidad que ofrece esta prenda.

En ese caso, puedes combinar este pantalón de Mango con tu sudadera o suéter favorito, y si el frío todavía lo permite, una camiseta o top de manga corta debajo es una gran opción. Tus zapatillas o bambas de confianza, desde cualquier modelo de Adidas, como las famosas Samba, a las clásicas Converse. El conjunto lo completan unas buenas gafas de sol, las joyitas que más te gusten y un maxi bolso en el que guardes todo lo preciso para tu jornada laboral. Y para hacer frente a las temperaturas del otoño, una gabardina o cazadora como las que estamos viendo en todos los escaparates. Un outfit que puede ser todo lo básico o divertido que quieras. Eso ya te lo dejamos a ti.

El toque 'it girl'

Para todas esas chicas 'it girl' también traemos una gran alternativa. Si eres de las que están al día de los últimos acontecimientos y novedades del mundo de la moda, no te pierdes la última prenda que se ha viralizado en redes y te gusta arriesgar, no dejes de leer.

Para ti te proponemos dos opciones de calzado: o bien unas manoletinas, el zapato de nuestra infancia que está dando un boom desde la temporada pasada, o las botas cowboy, que son todo un acierto si eres fan del estilo boho. Puedes combinar tus pantalones de pinza burdeos con un top de punto o lana como este que hemos encontrado también en Mango que, de color beige o negro, es ideal para esta época del año además de ser un buen fondo de armario.

El top de punto beige o negro de Mango que es el básico perfecto / mango.com

REF. 77075647-MICHIGAN-LM

El look más arreglado

También podemos salir cómodas a un encuentro más especial, y en ese caso, este pantalón de lana wideleg es la mejor alternativa a la falda o el vestido estando a la altura de la ocasión. Un buen tacón, por ejemplo unos stilettos, son un acierto seguro. Pero si las alturas no son lo tuyo y prefieres zapatos planos, también los lucirás con unos mocasines o puedes retomar la idea de las manoletinas.

La guinda del pastel será una camisa como pieza superior. Escoge la que más te guste: con hombreras, lazos, asimétrica o de encaje son muy favorecedoras para este tipo de looks. Y para terminar, una blazer que sea acorde a los colores que has escogido para esta cita es la pieza que no puede faltar en el conjunto.

Una blusa es la parte superior ideal para una ocasión especial / mango.com

REF. 77086756-BELMONT-LM

Recomendamos que utilices colores neutros y tierra para estos pantalones de pinza burdeos. Para un contraste mayor, puedes atreverte con el azul marino como luce la modelo o hasta con morado. ¿Estampado? ¿Por qué no? Métele un buen complemento y haz tuyos estos pantalones de pinza de Mango que siguen triunfando para cualquier ocasión y no tienen nada que envidiarle al vaquero.