4 looks de Halloween con prendas de Lefties, son baratos, fáciles y sensacionales

¿Se puede ir guapa en Halloween? La respuesta es sí. Oye, que puedes ponerte el disfraz que quieras y sembrar el pánico en la noche del 31 de octubre. Pero si eres de las del "antes muerta que sencilla" y prefieres ir terroríficamente divina, no dejes de leer. No será una tarea complicada, porque en esta época del año, encontramos muchas fuentes de inspiración para llevar un look terrorífico.

Tampoco hace falta que te compres un disfraz. Al fin y al cabo, es una única noche y no es necesario hacer esa inversión. Por ejemplo, puedes reciclar prendas de tu armario e imitar así los disfraces que más se han llevado en los últimos años. Si estás un poco perdida y no sabes qué ponerte, te proponemos 4 conjuntos de Halloween que son muy fáciles de hacer con prendas económicas de Lefties.

Personajes clásicos de novelas o películas de terror, u otros que han trascendido por ser icónicos y estar cargados de personalidad. Vampiras, pitonisas, momias, piratas... Siéntete libre de vestir como quieras en la noche más oscura del año sin dejarte tus ahorros en el intento. Lo demás te lo dejamos a ti, porque es el momento de sacar tus dotes artísticas y dar al outfit ese toque único a través del maquillaje o los accesorios.

La influencer Marina García y su pareja Jesús Sánchez disfrazados en un evento de temática Halloween / @mgarciarod

La Spooky Season

Llevamos preparándonos para la Spooky Season todo el mes de octubre: maratones infinitos de películas de miedo, cientos de vídeos en redes que sirven de inspiración para la noche de Halloween y escaparates repletos de elementos decorativos de terror. Que si fantasmas, calaveras, telarañas y, por supuesto, calabazas. Si buscamos expertas en la materia, no pueden ser otras que las fans de Tim Burton, el director de cine y productor estadounidense que ha dado vida a personajes hechos a medida para esta celebración. La estética gótica de la recién estrenada Beetlejuice Beetlejuice es lo más para la noche del 31 de octubre, aunque el catálogo de películas es variado: Eduardo Manostijeras, La novia cadáver, Sleepy Hollow o Sombras Tenebrosas. ¿Con cuál te quedas?

Por otro lado, nuestra querida Harley Quinn ha marcado tendencia en los últimos años, probablemente por las tantas películas que se han estrenado en los cines de la novia del Joker. Aunque la segunda parte de Joaquin Phoenix y Lady Gaga no haya sido el éxito de taquilla que se esperaba, es posible que este año volvamos a ver disfraces de nuestra villana favorita en la noche de Halloween. Miércoles, la hija oscura de la Familia Addams, se volvió muy popular hace dos años con la serie que protagonizó Jenna Ortega y que arrasó en Netflix. Y no podemos dejar de mencionar el videoclip que comparte con Sabrina Carpenter, la autora de Taste, una de las canciones de su sexto álbum Short n' Sweet. Una auténtica obra de arte cargada de metáforas y símbolos bajo una estética que encantará a los fans de las películas gore.

4 looks de Halloween con prendas básicas y económicas de Lefties

Además de estas cuatro ideas con prendas de la firma de Inditex, se pueden hacer muchos otros disfraces con piezas que tengamos en nuestro armario. Un vestido rosa satinado o lencero como el que llevaría Carrie; conjunto de blazer, corbata y pantalón negros y camisa blanca para un disfraz de los protagonistas de Men in Black; con manoletinas, serás Mia Wallace en Pulp Fiction, y con un vestido negro como si fuese de bailarina, el auténtico Cisne negro.

El vestido negro con el que harás tu magia. Lefties tiene una gran variedad de vestidos negros que, además de bonitos y muy ponibles, no superan los 20 euros. Puedes escoger el que más te guste: largo, corto, midi, con escote de pico o cuello clásico, manga larga, corta, etc. Unas botas negras (tus favoritas, según el toque que quieras darle) tipo biker, militares o incluso cowboy no desentonan. Búscate unos guantes de rejilla y un buen sombrero de bruja y combínalos con abalorios que no pasen desapercibidos. Ya estás lista para embrujar a cualquiera en la noche de Halloween. Este vestido midi fluido de mangas largas abullonadas con volantes y vuelo sale a 19,99 euros. Ref 5941/301/800 VESTIDO NEGRO.

El vestido negro que querrás llevar para embrujar a cualquiera / lefties.com

Chucky, un disfraz fácil, clásico y cómodo. Un jersey de rayas como este de manga larga y cuello redondo en color rojo es todo lo que necesitas para dar vida al muñeco diabólico. Confeccionado en un tejido de punto canalé, está disponible en la web de Lefties por tan solo 9,99 euros (ref 5601/107/600). Sin demasiada complicación, puedes combinarlo con prendas que ya tengas en tu armario, como un peto vaquero o tus jeans de confianza (y unas zapatillas cómodas). Además, esta firma tiene un extenso catálogo de vaqueros, entre ellos los mom fit que están disponibles de la talla 34 a la 46 en muchísimas tonalidades y encajan muy bien (por menos de 20 euros). Concentra tus esfuerzos en el makeup, píntate el pelo de rojo y serás la auténtica versión femenina de Chucky.

El jersey de canalé de Lefties que encaja con tu disfraz de Chucky / lefties.com

Las piratas (y pitonisas) están a la última. Es un disfraz que se ha repetido mucho en las últimas celebraciones tanto de Halloween como de Carnaval, y no nos extraña, porque sientan bien a cualquiera y son muy fáciles de hacer. En este caso, vamos a escoger una blusa blanca que nos guste, si es holgada y tiene detalles que respiren un aire vintage, mejor que mejor. Las piratas llevarán un corsé sobre la blusa y unas botas altas, y las pitonisas escogerán cualquier pañuelo para atarlo a la cintura. Como parte inferior, hemos dado con esta falda midi fluida de corte recto por tan solo 12,99 euros (ref 5071/313/800). En ambos disfraces, es una prenda que sienta de fábula, está muy en tendencia y podrás reciclarla después. También hemos encontrado una falda short de vestir por el mismo precio que es una gran alternativa (ref 5961/308/401), o podemos optar por el cuero, y en la firma de Inditex hay faldas, leggings y pantalones ideales en este tejido. Un makeup desgarrador, otro algo más místico, argollas y un pañuelo sobre el pelo (si tiene detalles de monedas lo bordas). Ya estás lista para darlo todo el 31 de octubre.

Piratas y pitonisas, esta es la falda midi de Lefties perfecta para vosotras / lefties.com

El conjunto rojo que llevaría el mismísimo Joker. Encarnar a Harley Quinn es todo un acierto, pero si piensas que ya está un poco visto, puedes representar al desequilibrado Joker. Este conjunto de traje rojo oscuro blazer, pantalón de pinza y chaleco corto es perfecto para la ocasión. La blazer es de manga larga con hombreras, cuello solapa y detalle de falsos bolsillos (ref 5851/310/641, precio 19,99 euros); el pantalón es de tiro medio con largo tobillero (ref 5921/340/641, precio 15,99 euros) y el chaleco corto lleva cuello en forma de pico y cierre delantero de botones (ref 5851/312/641, precio 15,99). Podemos combinar este conjunto con unas buenas zapatillas o unos mocasines, sin que falten el pelo repeinado y el maquillaje al más puro estilo del villano de Gotham.

El conjunto que elegiría el mismísimo Joker / lefties.com

Es un buen momento para reciclar piezas de tu armario o invertir en básicos, porque ya sabemos que no es muy difícil crear un look apropiado para Halloween, y que lo importante (además de ir guapa) es pasarlo de miedo.