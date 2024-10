Lefties tiene los jerséis de punto básicos y baratos para llevar sin parar con vaqueros y deportivas.

Si hay una prenda que reina en los looks cómodos y estilosos de otoño, esa es sin duda el jersey de punto básico. La fórmula para acertar con estos looks es muy sencilla: un jersey sencillo, tus vaqueros favoritis y darle protagonismo a las deportivas con las que te sientas más cómoda. Ya sean de diseño retro o sneakers modernas con colores vibrantes y estampados atrevidos, las deportivas tienen el poder de elevar cualquier conjunto, aportando ese toque desenfadado y juvenil. Para rematar y subir de nivel siempre puedes añadir una chaqueta de punto y darle un aire college, pero eso mejor dejarlo para los pantalones de vestir. Lefties se ha posicionado como una de las opciones más interesantes y económicas para llenar tu armario de estos jerséis versátiles que combinan a la perfección con vaqueros y deportivas, logrando looks relajados pero con mucha personalidad.

Los jerséis básicos de punto de Lefties son la opción ideal para crear looks cómodos, estilosos y llenos de personalidad este otoño. Al combinarlos con unos jeans y unas deportivas llamativas, puedes conseguir conjuntos tan sencillos como elegantes, sin renunciar a la comodidad. Ya sea en diseños más románticos con detalles calados, o en opciones más estructuradas como el jersey con rayas, Lefties ofrece una variedad de propuestas accesibles para que renueves tu armario sin esfuerzo.

Jersey gris con rayas verticales blancas

La primera opción de Lefties es un jersey gris con rayas verticales blancas y cuello redondo. Este diseño sencillo pero elegante resulta ideal para crear un look de inspiración marinera, uno de esos clásicos que nunca pasan de moda.

¿Cómo combinarlo? Unos vaqueros oscuros serán el aliado perfecto para resaltar las rayas blancas del jersey y darle un aire chic y atemporal. Para las deportivas, apuesta por unas sneakers blancas abotinadas, que además de cómodas, añaden un toque moderno y urbano al look. Este conjunto es ideal tanto para pasear por la ciudad como para planes más relajados del día a día.

Jersey de rayas de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco de punto de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 5601/318/096

Jersey de chenilla en color granate

El segundo jersey es un diseño más cálido y acogedor, confeccionado en chenilla de color granate y con cuello redondo. El tejido de chenilla, además de ser uno de los favoritos para el otoño por su suavidad, aporta un toque de estilo retro muy en tendencia.

¿Cómo combinarlo? Este jersey queda genial con unos vaqueros de tiro alto y corte wide leg, esos que aportan un aire desenfadado pero estiloso. En cuanto al calzado, las zapatillas de estilo sneakers con colores llamativos serán el toque maestro que elevará el look. Los tonos neón, verdes o incluso naranjas son una gran opción para jugar con el contraste y darle vida al conjunto.

Jersey burdeos de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco de punto de Lefties tiene un precio de 12,99 euros.

Ref: 5601/327/681

Jersey gris con detalles calados

El tercer diseño de Lefties es un jersey gris con detalles calados, que aporta un toque más delicado y elegante, pero sin perder la esencia cómoda y práctica de los jerséis básicos. Los calados añaden un toque femenino que lo hace destacar sin ser excesivo.

¿Cómo combinarlo? Este jersey combina perfectamente con unos vaqueros de corte recto o slim, logrando un look más definido y pulido. Para las deportivas, apuesta por unas en estampado animal print pero de aire retro, como unas sneakers con detalles en leopardo o cebra. El contraste entre la sobriedad del jersey y la originalidad de las zapatillas hará que el look sea moderno, atrevido y lleno de personalidad.

Jersey calado de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco de punto de Lefties tiene un precio de 12,99 euros.

Ref: 5601/316/512

Jersey gris básico ligeramente holgado

El último diseño es el más sencillo de todos, pero también el más versátil. Se trata de un jersey gris ligeramente holgado, con cuello redondo, que es ese tipo de prenda imprescindible que combina con absolutamente todo.

¿Cómo combinarlo? Este jersey puedes llevarlo con toda clase de vaqueros: slim, rectos, wide leg, o incluso con mom jeans. Un truco para darle más armonía al look es meter el jersey por dentro del pantalón, lo que definirá la figura y dará un toque de estilo. En cuanto a las deportivas, aquí puedes atreverte con unas sneakers coloridas o incluso de tonos metálicos, que rompan la sobriedad del gris y añadan un toque divertido y juvenil.

Jersey de punto de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el chaleco de punto de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

Ref: 5601/316/512