Así es la app que ayuda a copiar las tendencias del otoño vistas en el 'street style'

Antes de que existieran las redes sociales muchas nos tomábamos la licencia de preguntarle a esa chica que hacía cola en el baño de una discoteca que de dónde era su outfit. Ahora, el street style se ha adueñado de redes sociales como Instagram y es a través de ella donde descubrimos todas las tendencias. A las puertas del otoño y con muchas ganas de investigar looks de oficina, outfits para salir con las amigas o looks para ser la invitada perfecta, estamos con la vista puesta en el street style y cómo inspirarnos en él para copiar las últimas tendencias de otoño.

Sin necesidad de tener que preguntar a esa chica del baño de una discoteca, Billionhands llega para hacernos la vida más fácil. Se trata de una app con la que podemos copiar las tendencias del otoño vistas en el street style.

Aunque no sólo podemos inspirarnos en las tendencias del otoño, están las de todas las estaciones y a la hora de tomar una fuente de inspiración no sólo se basan en los looks de las influencers y celebreties (de ahí el éxito de la app), desde Billionhands apuestan por tomar prestados los looks con los que las mujeres anónimas afrontan su día a día. De ahí que el street style sea la máxima fuente de inspiración a la hora de copiar las tendencias del otoño y de ahí que Billionhands se haya convertido en una app tan exitosa.

El origen del fenómeno 'street style'

Para conocer cómo surgió un fenómeno como el street style nos debemos remontar al siglo XX y recordar a figuras como Bill Cunningham, que recorría la ciudad de Nueva York con su bicicleta y su cámara, o unos años antes, a los hermanos Seeberger fotografiando a la sociedad parisina.

Con el paso de los años nuevos factores entraron a formar parte del juego, como así ocurrió con internet, los blogs… que fueron cambiando las reglas, hasta el momento en el que pareció que todo aquello podría desaparecer. La situación del momento originó un cambio de formato en las presentaciones por parte de las marcas, provocando a su vez que dejásemos de poder ver a los expertos acudir a los desfiles y pudiésemos fichar sus looks.

Consagración de las tendencias 'street style' gracias a Instagram

En ese momento, y con el objetivo de convertirse en esa fuente de inspiración que nos faltaba, surgieron en Instagram – la red social clave para la moda hoy en día – perfiles que fotografiaban a mujeres reales y anónimas por cualquier ciudad del mundo, que además devolvían la frescura y naturalidad que las redes sociales y las fotografías más posadas nos habían robado.

Como casi todo en la moda, el fenómeno comenzó en París, con un perfil llamado Parisiens in París, que a día de hoy acumula más de medio millón de seguidores; tras la capital francesa llegó Madrid, con la cuenta Madrilenians in Madrid.

Sus feeds se alimentan de fotografías, realizadas por cualquier persona de la calle, a mujeres que destacan e inspiran por su estilo, ya sea comprando el pan, paseando por el barrio con su perro o tomando un café en cualquier terraza de la ciudad.

Billionhands, la app para copiar las tendencias de otoño del 'street style'

Estas cuentas se han convertido en un indispensable para todas aquellas amantes de la moda, ante lo que surgen algunas de las eternas preguntas: ¿De dónde es esa prenda? ¿Cómo consigo ese look?Para contestar a estas cuestiones, que cada día asaltan a todos los seguidores y que en la mayoría de ocasiones no encuentran una respuesta, surge Billionhands, una herramienta que está revolucionando el e-shopping, logrando más de 150 mil descargas en menos de dos meses, y que permite localizar y comprar cualquier prenda o accesorio a través de una fotografía.

Así funciona la app con la que copiar las tendencias de otoño del street style

Gracias a su potente tecnología de reconocimiento de imagen basada en inteligencia artificial, estas preguntas ya son cosa del pasado. Su base de datos, con más de 7 millones de productos y 5.000 marcas y portales de moda, permite localizar el artículo del que te has enamorado, o similares, y comprar entre diferentes opciones.

Además, sirve como herramienta de referencia donde encontrar inspiración sobre las últimas tendencias y looks, tanto de los diferentes estilos como de las influencers y celebrities de moda.

Este avance hace del mundo un escaparate y de la compra un estilo de vida, descubriendo al momento flechazos allá donde uno mire, sea en Instagram o por la calle.