Regresa a Zara (por fin) la única prenda calentita con la que las frioleras no pasamos frío (de verdad)

Cuando bajan las temperaturas, las que somos frioleras lo pasamos realmente mal. Ni ese vestido de punto que hemos fichado en todos los colores ni alguno de los abrigos del Black Friday que hemos podido comprar rebajados consiguen que no muramos de hipotermia. Sólo hay una prenda calentita y con la que las frioleras no pasamos frío (de verdad) que, después de un tiempo fuera de combate, por fin vuelve al mundo de la moda.

Perfecta para llevar con un jersey multicolor o incluso con una sudadera, la prenda calentita con la que las frioleras no pasamos frío no es otra que la capa de punto, que después de mucho tiempo, por fin, regresa a Zara.

Tenemos que admitir que la primera vez que vimos esta prenda no nos llamó mucho la atención. De hecho, la primera vez que tuvimos una capa fue porque alguien que sabe que somos frioleras nos la regaló. Desde ese momento la capa de punto y nosotras fuimos una especie de simbiosis que permaneció unida hasta bien entrada la primavera.

Somos frioleras, lo reconocemos, por eso cuando descubrimos una prenda calentita con la que no pasar frío nos aferramos a ella como si no hubiera un mañana y por eso hemos vivido una decepción tras otra cada vez que nuestras firmas preferidas presentaban sus nuevas colecciones de otoño invierno. Al menos así ha sido hasta ahora, que por fin podemos decir que regresa a Zara la prenda más calentita con la que las frioleras no pasamos frío (de verdad) jamás de los jamases.

Puede que suene a exageración o que muchos piensen que somos unas antiguas, que con los plumíferos ya es imposible pasar frío en invierno. Puede que esto último sea verdad, pero nada más abrigadito y calentito que una capa de punto como la de Zara. Esta prenda tiene un don para crear una especie de microclima cuando la llevamos puesta. De ahí que, una vez puesta, ya no queramos quitárnosla jamás.

Después de que hayan anunciado que este invierno será bastante gélido, nada nos puede hacer más ilusión que el regreso a Zara de la única prenda calentita con la que las frioleras no pasamos frío. Si eres de las que siempre están al borde de la hipotermia, es el momento de que fiches esta capa de punto de Zara y olvidarte de pasar frío (de verdad).

Así es la capa de punto de Zara con la que no pasar frío

La capa de punto de Zara se presenta con el cuello subido y con un diseño muy fluido, ideal para llevar debajo una prenda un poco más ancha sin sentirnos agobiadas. Además, la capa de punto de Zara se presenta con mangas a la sisa, lo que también hace que la movilidad sea mucho más practicable. El color de la capa es el crudo y los detalles en ocho se observan por toda la prenda.

Disponible desde la talla S hasta la L, la capa de punto de Zara súper calentita tiene un precio de 29,95 euros.