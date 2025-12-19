Acaba de llegar a Sfera el vestido más cómodo y elegante de Navidad: Es rojo y plisado y hace tipazo máximo

Seguro que ya te has marcado tus primeros looks de Navidad. Con la comodidad como piedra angular, seguro que esos estilismos han estado marcados por prendas básicas y atemporales, como unos pantalones de vestir y un jersey en tonos rojos. A pesar de que se ha convertido en el combo estrella para la mayorría de looks, ha llegado el momento de sustituirlos para la prenda oficial de los looks de Navidad: los vestidos. Aunque parezca que no, entre los vestidos hay vida más allá de los diseños de terciopelo o lentejuelas. De hecho, las opciones más coloritas se convierten en la alternativa perfecto. Eso sí, si se trata de uno de los colores de la Navidad y el diseño es minimalista, favorecedor y sofisticado.

Cómodo y elegante, el de Sfera es uno de esos vestidos que se convierten en la alternativa perfecta para los looks de Navidad. De color rojo, ajustado y con la falda plisada, este vestido, además tiene efecto tipazo. Lo mejore de todo es que, pasadas las fiestas, podrá sseguir utilizándolo en tus looks más elegantes sin tener que renunciar a la comodidad

Rojo y plisado, así es el vestido de Sfera más cómodo y elegante de la Navidad

Nada más verlo, nos hemos enamorado de este vestido. Además de ser muy cómodo porque es de un tejido similar al punto, el vestido se ajusta hasta la zona de la cintura, enmarcando la figura y dibujando una silueta bastante proporcionada. Con la falda plisada, este efecto recorre toda la prenda, creando una sensación de verticalidad que ayuda a estilizar la figura. En un intenso color rojo, los pliegues de la falda dejan entrever unas tonalidades más claras, a contraste con el propio diseño.

Vestido con pliegues de Sfera. / Sfera

Con un largo que llega hasta los tobillos, el vestido se antoja perfecto para un look de Navidad en el que lo importante son los complementos. El calzado puede ser plano, pero para darle luz recomendamos añadirle unos pendientes dorados que rejuvenezcan el rostro. Para enmarcar más la cintura, puedes añadir un cinturón dorado.

Vestido con pliegues de Sfera. / Sfera

Vestido con pliegues de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta ka XL, el vestido rojo y plisado de Sfera tiene un precio de 49.99 euros.

Ref: 58257504207