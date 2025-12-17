El jersey de Sfera más elegante para los looks de Navidad: Rojo, con hombreras y para llevar con falda efecto piel

A pesar de que los looks de Navidad siempre tienen esa componente maximalista, cada vez somos más las que preferimos adaptar el glamour a la comodidad. Por eso, aunque un buen conjunto de terciopelo se antoja ideal, preferimos apostar por alguno de los jerséis en tendencia más elegante y combinarlo con unos vaqueros con brillo, unos pantalones de vestir o incluso una falda en efecto piel.

Para no perder el toque navideño, ese jersey elegante y calentito puede teñirse de una de las tonalidades más características de la Navidad: el rojo. Nada como una prenda en este color para subir de nivel cualquier estilismo navideño, sobre todo, si se trata de un jersey rojo como el que hemos descubierto en Sfera. Se trata de un diseño de color rojo intenso con unas hombreras muy estilizadoras, que queda ideal en un look de Navidad con una falda en efecto piel.

Rojo y con hombreras, así es el jersey elegante de Sfera para un look de Navidad alternativo

Estamos acostumbradas a que los jerséis navideños sean con una característica cenefa o que se adapten a las tendencias más neutras del momento. Por eso, cuando nos planteamos un look de Navidad con jersey a veces somos algo reticentes. No queremos cenefa y los tonos neutros nos parecen demasiado anodinos. Por eso, cuando llega una prenda como este jersey de Sfera tenemos claro cuál será nuestro look navideño.

Jersey rojo de Sfera. / Sfera

De un intenso color rojo, este jersey es elegante por su corte y favorecedor por los detalles. Con una holgura justa, el jersey tiene un cuello chimenea que estiliza bastante la figura. Además, presenta unas hombreras bastante marcadas que encuadran la zona de los hombros y armonizan mucho la figura. A la hora de combinarlo, siempre puedes apostar por unos clásicos pantalones de vestir negros, pero la prenda combina mucho mejor con una falda midi en efecto piel. Si el corte es evasé, la figura quedará todavía más estilizada con las hombreras.

Jersey rojo de Sfera. / Sfera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey rojo y con hombrera de Sfera tiene un precio de 23.99 euros.

Ref: 58242522736