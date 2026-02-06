Adiós, pantalones clásicos, vuelven los bombachos y estos de Stradivarius arrasarán en los looks elegantes de primavera

Toca decirle adiós a un clásico de los pantalones porque vuelve pisando fuerte una tendencia un poco complicada. Tranquila, no nos referimos a los pantalones pitillo con el talle a la cadera, aunque podría ser. Pero el cambio de paradigma se refiere a otro tipo de pantalones, a los clásicos de vestir. Si siempre han sido el comodín perfecto para los looks más formales (y también los más informales), ahora este comodín transforma su corte en una tendencia que ya empezó a despuntar el verano pasado.

Hablamos de los pantalones bombachos, una tendenia que la amas o la odias, pero que vuelve esta primavera con el afán de convertirse en la opción comodín de los looks elegantes. Si en verano observábamos estos pantalones confeccionados en tejidos fluidos, como sedas o gasas, ahora en primavera se presentan en texturas con un poco más de cuerpo, pero la misma caída. Resultan igual de elegantes que los pantalones de vestir clásicos, pero están mucho más actualizados.

Ideales para llevarlos con un top y una blazer o un jersey más finito y la chaqueta viral de Zara, estos pantalones se convierten en la opción favorita de las más estilosas para primavera. De todas las propuestas, una de las que más interesantes nos parecen son estos patalones bombachos de Stradivarius. Te contamos cómo son y cómo combinarlos .

Los pantalones bombachos en tejido denim son una opción más elegante que los vaqueros, aunque igual de funcionales. / @romillanh

Así son los pantalones bombachos de Stradivarius que marcan las tendencias de primavera

Al principio éramos un poco reticentes a esta tendecia. Demasiado informales, demasiado abombados, los pantalones bombachos nos parecían complejos de combinar. ¿Con zapatillas y camiseta? Demasiado deportivo. ¿Con blusa y bailarinas? Habría que ver el corte de la blusa. Ahora que son una tendencia más que instaurada, ya tenemos claro cómo combinarlos. Con una chaqueta tang (ojo a esta tendencia de inspiración oriental) y unos mocasines puedes tener el look de oficina alternativo a los clásicos perfecto. Con una blazer oversize en versión cropped, un top lencero y unas sandalias de tacón, el look de fiesta de la primavera.

Pantalones bombachos de Stradivarius. / stradivarius

Combinar los pantalones bombachos ahora resulta mucho más sencillo, por eso la propuesta de Stradivarius se antoja perfecta. Con un tiro medio y cierre en botón, los pantalones bombachos son holgados hasta los tobillos, pero no son excesivamente holgados. De color negro, estos panatalones, además, son muy versátiles. Todo anticipa que serán los pantalones más en tendecia de la primavera.

Pantalones bombachos de Stradivarius. / stradivarius

Pantalones bombachos de Stradivarius. / stradivarius

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones bombachos de Stradivarius tienen un precio de

Ref: 4528/408/001