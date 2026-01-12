Adiós, frío: Lefties tiene los pantalones de punto cómodos, calentitos y elegantes para sobrevivir al invierno con estilo

Las más frioleras ya no saben qué ponerse para sobrevivir al invierno. Tienen claro que las prendas de abrigo, como los jerséis calentitos, son el must que no debe faltar en ninguno de sus looks. Aunque, a la hora de la verdad, las prendas superiores no les suponen un problema. Por arriba van calentitas siempre, pero las piernas no alcanzan la temperatura deseada. Por muy ideal que queden unos jeans con una calentita chaqueta de punto, el tejido denim no resulta abrigado en absoluto. Como alternativa, los pantalones de punto se convierten en la mejor opción.

Puede que no te convenza esta prenda porque te parezca excesivamente informal, pero es la gran aliada para los estilismos para sobrevivir al frío. Además, las más estilosas han aprendido a combinarlos de tal forma que también resulten elegantes. Sobre todo, si se trata de una opción en agún color neutro, como estos pantalones de punto de Lefties con los que decir adiós, por fin, al frío. Son cómodos, calentitos y elegantes y son perfectos para sobrevivir al invierno con estilo.

Cómodos y muy calentitos, así son los pantalones de punto de Lefties en los que invertir este invierno

Lo primero que nos hace pararnos en estos pantalones es lo calentitos que resultan. Al ser de punto, envuelen nuestras piernas aportando un extra de calidez bastante necesario en invierno. Lo segundo que nos invita a querer ficharlos, es lo cómodos que resultan. Sí, queremos que la elegancia forme parte de nuestros looks de diario, pero necesitamos prendas con las que sentirnos cómodas para sobrevivir a las jornadas maratonianas. Con el tiro elevado y las perneras anchas, estos pantalones de punto quedan bastante sueltecitos, por lo que no comprometen nuestra movilidad para nada.

Pantalones de punto de Lefties. / lefties

Están disponibles en color arena, gris y marrón, tres tonalidades versátiles y muy fáciles de combinar que también tienen su punto elegante. Si combinas estos pantalones con un jersey a tono, sólo necesitas unos botines que suban de nivel el estilismo. Además, si añades un pañuelo de seda colocado en pico o collares largos, mantendrás el equilibrio entre elegancia y comodidad.

Pantalones de punto de Lefties. / lefties

Pantalones de punto de Lefties. / lefties

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de punto de Lefties tienen un precio de 17,99 euros.

Ref: 1630/300/711