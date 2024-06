Alba Díaz en el concierto de Maluma en Sevilla tiene el look que querrás llevar a todos los festivales de este verano

La concentración de conciertos que vove Sevilla últimamente no sólo convierte a la ciudad en el epicentro de la música, sino también en una improvisada pasarela sobre la que desfilan influencers y celebs que no quieren perderse ninguno de estos eventos y para nuestra suerte nos dejan los mejores estilismos para nuestros festivales de verano. La últmima ha sido Alba Díaz, que disfrutó con sus amigas en el concierto de Maluma en el Icónica Sevilla Fest. La influencer, además de darlo todo con las canciones del colombiano, se marcó un lookazo que estamos segura de que querrás llevar en tus próximos festivales de verano.

Cómodo, fresquito y perfecto para darlo todo bailando, el look de Alba Díaz, además, bebe de las tendencias más top del momento. Un estampado viral, un tejido de crochet que no para de agotarse y un peinado y maquillaje sencillo que cede protagonismo a la naturalidad. Si tienes festivales de verano próximamente y no quieres volver a apostar por prendas de crochet, echa un vistazo el look de Alba Díaz en el concierto de Maluma y encuentra la inspiración que necesitas. Además, te damos las claves para poder imitarlo con prendas de Zara.

Así fue el look de Alba Díaz en el concierto de Maluma en Sevilla

El estilo de Alba Díaz suele estar marcado por las influencias más urbanas y en los eventos más informales no duda en apostar por estilismos muy relajados, pero potentes. Para el concierto de Maluma en Sevilla, la influencer, que acudió con amigas e influencers como Gemma Pinto o Miri Pérez, apostó por una de las tendencias más marcadas de este verano: el animal print. Así, Alba Díaz le daba todo el protagonismo de su look a unos pantalones con estampado de leopardo bastante holgaditos y los combinaba con un top de punto en tonos beiges.

Un maquillaje con efecto glowy y un peinado total clean con la raya en el medio remataban un estilismo para el que Alba Díaz quiso contar con un bolso pequeño y cruzado que le diera la comodidad necesaria para bailar al ritmo de HP, Borró casstee o Vente p'acá.

Alba Díaz con sus amigas en el concierto de Maluma en Sevilla. / @gemmpinto

Recreamos el look de Alba Silva en el concierto de Maluma en Sevilla

Si lo que quieres es un estilismo como el de Alba Díaz para tus próximos conciertos y festivales de verano, sólo tienen que hacerte con prendas similares, como estas que hemos encontrado en Zara. Alba Día luce un top de punto con unos pantalones con estampado de leopardo, el más buscado de este verano, y ahora puedes recrear sus estilismo con estas prendas de Zara.

Disponible desde la talla XS hasta la XL y en un favorecedor color beige, el top de puntop de Zara tiene un precio de 17,95 euros (Ref. 3920/101).

Top de punto de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL y bastante holgaditos para garantizar la comodidad festivalera, los pantalones de leopardo de Zara tienen un precio de 29,95 euros (Ref. 8018/403).