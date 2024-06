Las bermudas blancas de Zara que más estilizan y llevarás con top de crochet este verano

El crochet está muy de moda este verano, aunque raro es el verano en el que no se lleva esta bohemio tejido. Cualquier prenda de crochet termina convirtiéndose en protagonista de festivales, looks playeros y hasta de ocasiones especilales. Sobre todo, si se sabe combinar. Aunque los vestidos tienen personalidad propia y necesitan de pocos complementso, otras prendas confeccionadas en este tejido, como un top de crochet, necesitan de básicos sencillos para subir de nivel. Un top de crochet, por ejemplo, queda ideal con unos pantalones de lino y, mucho más, si se trata de unos que son tendencia máxima este verano. No, no hablamos de los pantalones blancos clásicos, sino de las bermudas blancas, que este verano se han vuelto virales.

La irrupción de los pantalones capri ya nos dejaba entrever que este verano los shorts pasarían a un segundo plano y que prendas como las bermudas, mucho más elegantes y estilizadoras, le ganarían la partida a los pantalones cortos. Con el tiro bastante elevado y las perneras anchas y sueltecitas, para garantizar la comodidad, las bermudas pisan con bastante fuerza este verano y lo que pensábamos que se quedaría en una prenda para festivales y looks playeros, se ha convertido en la prenda estrella para cualquier look del verano. Con un top de crochet, con una blusa de gasa o incluso con una camiseta, las bermudas garantizan un estilismo fresquito y, además, favorecen un montón. De entre todas las propuestas del momento, estas bermudas blancas de Zara son las que más estilizan, no sólo por el corte, sino también por el color, y quedan ideales con un top de crochet.

Cómo combinar unas bermudas blancas en verano

La combinación estrella de unas bermudas blancas en verano está claro que es con un top de crochet, ya sea en un tono claro, como el beige, o en colores y saturados estampados, pero no es la única combinación. En función de cuándo las quieras llevar, podrás optar por un estilismo u otro.

Bermudas blancas con blusas pasteles : Para un look de lo más romántico, combina unas bermudas bancas con una blusa rosa o celeste, un citurón de rafia y unas cuñas de estparto en beige.

: Para un look de lo más romántico, combina unas bermudas bancas con una blusa rosa o celeste, un citurón de rafia y unas cuñas de estparto en beige. Bermudas blancas y camiseta gráfica : Que la informalidad de la camiseta no te engañe, este look tiene mucho rollazo y lo podrás combinar con unas cuñas originales para un estilismo de altura.

: Que la informalidad de la camiseta no te engañe, este look tiene mucho rollazo y lo podrás combinar con unas cuñas originales para un estilismo de altura. Bermudas blancas y blusa satinada: Si quieres un look más elegante, nada como combinar unas bermudas con unas blusa satinada y unas sandalias de tiras de tacón.

Así son las bermudas blancas de Zara que estilizan y llevarás con un top de crochet blanco

Aunque están disponibles en más tonalidades, el diseño blanco es el más favorecedor. Además de ser muy fáciles de combinar, al ser blancas aportan un toque de luminosidad y juventud a cualquier outfit. El tiro elevado enmarca mucho la figura, resultando de lo más favorecedora, y las perneras anchas consiguen que las piernas se vean mucho más alargadas. En definitiva, unas bermudas con un potente efecto estilizador. Al combinarlas con un top de crochet te garantizas un estilismo cómodo, fluido y relajado y de lo más en tendencia.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, las bermudas de Zara que más estilizan y llevarás con un top de crochet este verano, tienen un precio de 25,95 euros (Ref. 8372/344).