Las blusa de blanca de Zara imprescindible para llevar sin parar con vaqueros, pantalones de vestir y faldas este otoño.

Esta temporada de otoño la blusa blanca sigue siendo el comodín perfecto para crear looks elegantes y desenfadado, ya sea combinándola con unos vaqueros (tienes muchos cortes entre los que elegir), unos pantalones de vestir o incluso una falda. Prenda versátil donde las haya, la blusa blanca vive ajena a las tendencias de otoño porque siempre es una tendencia, por lo que es el fichaje básico e imprescindible que deberías hacer cada temporada porque, ya se sabe, nunca se tienen suficientes blusas blancas en el armario.

La blusa blanca no sólo es atemporal, sino que es extremadamente versátil. Es una prenda que puede subir de nivel cualquier look sin necesidad de mucho más y, además, adaptarse a distintas ocasiones y estilos. El diseño que hemos encontrado en Zara, con detalles románticos como el cuello bobo y su corte asimétrico, es una actualización moderna de un clásico que funciona en cualquier tipo de silueta y que puedes llevar en cualquier look. Échale un vistazo y olvídate del qué me pongo este otoño.

Cómo combinar una blusa blanca con vaqueros, pantalones y faldas este otoño

No necesita recomendaciones porque una blusa blanca tiene el don de combinar con cualquier prenda que se nos ocurra. Pertenece al trío de estilo imbatible (vaqueros, vestido negro y blusa blanca) y eso hace que se convierta en una prenda básica e indispensable de fondo de armario que nos salva cualquier estilismo. De cara a este otoño, estas son algunas de las combinaciones imprescindibles que debes tener en cuenta.

Blusa blanca, vaqueros wide leg y blazer estructurada : Uno de los looks más en tendencia este otoño es combinar una blusa blanca con unos vaqueros wide leg. Este tipo de pantalón de pernera ancha equilibra la silueta, aportando un estilo relajado pero sofisticado. La clave para elevar este outfit está en añadir una blazer estructurada en tonos neutros o tierra. El contraste entre la blusa y la blazer crea un equilibrio entre lo femenino y lo funcional. Para rematar el look, unas botas de ante son el toque perfecto.

Blusa blanca, pantalones de vestir en tonos tierra y gabardina : Si buscas un look más clásico y formal, combina una blusa blanca con unos pantalones de vestir en tonos tierra como el camel, marrón o beige. Estos colores no sólo son tendencia, sino que también aportan un toque sofisticado y cálido. Completa el look con una gabardina, la prenda perfecta para protegerte de los primeros fríos sin perder estilo. Completa el look con unas bailarinas.

Blusa blanca, falda midi satinada, deportivas y cazadora vaquera: Para quienes prefieren un estilo más relajado y moderno, combina la blusa blanca con una falda midi satinada. Este tipo de faldas son increíblemente versátiles y añaden un toque de glamour al look. Lo interesante de este conjunto es el contraste entre la sofisticación del satén y la cazadora vaquera, que le da un aire desenfadado y juvenil. Completa el look con unas deportivas blancas para un estilo desenfadado y juvenil.

Las claves para combinar una blusa blanca como la de Zara

Aunque ya tienes algunas propuestas de looks para este otoño, si prefieres libertad a la hora de combinar la prenda debes tener en cuenta algunas claves para que una prenda como la de Zara dé buenos resultados.

Juega con las proporciones : Al ser una blusa con bajo redondeado y asimétrico, queda muy bien si la metes parcialmente dentro de los pantalones o faldas para darle un toque informal pero arreglado.

Accesorios discretos : Esta blusa tiene detalles como el cuello bobo y las lazadas, por lo que es recomendable no sobrecargarla con accesorios grandes. Opta por pendientes pequeños o un collar minimalista.

Versatilidad garantizada: Su confección en algodón la hace perfecta tanto para looks formales como casuales, por lo que es una excelente inversión para llevar durante todo el otoño.

Las blusa de blanca imprescindible para llevar sin parar con vaqueros, pantalones de vestir y faldas este otoño

Se trata de una blusa confeccionada en hilatura de algodón 100%, que le otorga una caída suave y natural. Tiene un cuello bobo, que le aporta un aire femenino y muy romántico. Sus mangas largas están acabadas en puños, lo que le añade un toque estructurado, y su bajo redondeado asimétrico la convierte en una prenda especial, perfecta para llevar tanto por dentro como por fuera de los pantalones o faldas. Además, su cierre frontal con botones y lazadas ofrece la posibilidad de darle un toque personalizado y elegante al look.

Disponible desde laa talla XS hasta la XL, la blusa blanca imprescindible para llevar sin parar con vaqueros, pantalones de vestir y faldas este otoño tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 4786/263