La chaqueta encerada de Zara perfecta para los días lluvias que las más pijas llevan con vaqueros y botas

Los días de lluvia nos obligan a pensar nuestros estilismos un poquito más de lo habitual. No se trata sólo de llevar un look abrigado, sino de elegir prendas que nos protejan del agua sin perder ni un ápice de estilo. En este sentido, los plumíferos han sido, hasta ahora, la opción más recurrente, pero no siempre cuentan con materiales impermeables. Además, cuando empieza a subir ligeramente la temperatura, muchas buscamos alternativas más ligeras y sofisticadas.

Es aquí donde entran en juego las chaquetas enceradas, una prenda con historia, funcionalidad y un aire atemporal que ha conquistado a las mujeres con más estilo. Diseñadas originalmente para actividades al aire libre, las chaquetas enceradas se han convertido en el must de las más pijas para los días de lluvia. Su acabado repelente al agua, su estética clásica y su versatilidad las hacen perfectas para el entretiempo. Además, figuras icónicas de la moda, como Lady Di, que la llevó con sudadera y vaqueros, contribuyeron a su popularidad al integrarlas en sus estilismos más relajados, combinándolas con vaqueros, sudaderas y botas.

Siguiendo esta inspiración, Zara ha lanzado su propia versión de la chaqueta encerada, con un diseño que recuerda a las clásicas chaquetas de campo británicas, pero con un toque contemporáneo. ¿Cómo llevarla en un look para un día lluvioso? ¿Y qué hace que esta chaqueta de Zara sea la mejor inversión para quienes buscan un estilo clásico y funcional? Sigue leyendo para descubrirlo.

Cómo combinar una chaqueta encerada en un look para un día de lluvia

Las chaquetas enceradas han demostrado que pueden ser tan elegantes como prácticas. Para los días lluviosos, la clave está en combinarlas con prendas cómodas y funcionales que mantegan esa estética campestre que emana del look.

Vaqueros rectos o de corte relajado : Son el mejor aliado de esta prenda. Evita los diseños excesivamente ajustados y opta por modelos de corte recto o straight leg para conseguir un aire más sofisticado y actual.

: Son el mejor aliado de esta prenda. Evita los diseños excesivamente ajustados y opta por modelos de corte recto o straight leg para conseguir un aire más sofisticado y actual. Jersey de punto o sudadera : Siguiendo el icónico look de Lady Di, una sudadera de algodón en tonos neutros puede aportar un toque casual. Si prefieres algo más elegante, un jersey de punto fino de cuello alto en color beige o azul marino será ideal.

: Siguiendo el icónico look de Lady Di, una sudadera de algodón en tonos neutros puede aportar un toque casual. Si prefieres algo más elegante, un jersey de punto fino de cuello alto en color beige o azul marino será ideal. Camisa blanca o de cuadros : Para un aire más clásico, una camisa blanca con cuello estructurado o una de cuadros en tonos oscuros bajo la chaqueta potenciará su esencia británica.

: Para un aire más clásico, una camisa blanca con cuello estructurado o una de cuadros en tonos oscuros bajo la chaqueta potenciará su esencia británica. Botas impermeables o de piel : Si buscas un look 100% funcional, unas botas de agua altas en color negro o verde oscuro son una opción perfecta. Para un toque más sofisticado, unas botas de piel con suela gruesa o tipo chelsea en marrón elevarán el conjunto.

: Si buscas un look 100% funcional, unas botas de agua altas en color negro o verde oscuro son una opción perfecta. Para un toque más sofisticado, unas botas de piel con suela gruesa o tipo chelsea en marrón elevarán el conjunto. Accesorios clave: Un bolso de cuero en tonos marrón, un pañuelo anudado al cuello o incluso una boina pueden ser los complementos definitivos para dar un aire parisino y sofisticado al look.

La chaqueta encerada de Zara perfecta para los días de lluvia que las más pijas llevan con vaqueros y botas

Zara ha sabido reinterpretar la chaqueta encerada clásica con un diseño que mantiene su esencia atemporal pero con detalles que la hacen aún más especial. Su estructura, color y acabados la convierten en la prenda perfecta para los días de lluvia, especialmente para aquellas que buscan una opción elegante y versátil. Su cuello en panita azul le da un toque de distinción y mantiene el carácter clásico de las chaquetas enceradas tradicionales, mientras que el color caramelo de la prenda invita a que la combines con cualquier color. Sus clásicos bolsillos de plastrón con solapas no sólo aportan un plus de funcionalidad, sino que refuerzan su estética campestre y chic.

Este diseño de Zara se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de las amantes de la moda clásica y funcional. Las más pijas ya la han incluido en su armario y la combinan con vaqueros y botas para crear estilismos dignos de la campiña inglesa pero adaptados a la ciudad. Si estabas buscando una alternativa a los abrigos voluminosos o a los plumíferos que no siempre son impermeables, esta chaqueta encerada de Zara es la inversión perfecta para los días de lluvia de primavera. Cómoda, práctica y, sobre todo, con mucho estilo.

Chaqueta encerada Zara. / zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta encerada de Zara perfecta para los días de lluvia tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 4341/776/703