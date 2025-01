La chaqueta de Lefties que parece de lujo, pero es low cost y se convertirá en tu uniforme de primavera,

La primavera, aunque parezca mentira, está a la vuelta de la esquina y, con ella, llegan los cambios en nuestro armario. Los abrigos, que han sido nuestros fieles compañeros durante el invierno, empiezan a ceder su protagonismo a una prenda igual de versátil pero más ligera: las chaquetas. Este básico de entretiempo tiene el poder de transformar cualquier look, convirtiendo un conjunto casual en uno sofisticado con sólo añadirlo como tercera pieza. Su capacidad de adaptación es infinita: combinan con pantalones de vestir, vaqueros, vestidos y faldas, aportando siempre un toque de elegancia.

Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que las chaquetas son mucho más que una prenda de abrigo; son un statement. Este año, las firmas low cost han dado un paso adelante con diseños que imitan las siluetas y acabados de las grandes casas de lujo, pero manteniéndose a precios accesibles. Por eso, como en primavera no hay nada como una chaqueta bien elegida para estilizar la figura y aportar ese aire sofisticado a cualquiera que sea la blusa que hayamos escogido, el último hallazgo de estilo nos tiene entusiasmadas.

Es el momento perfecto para apostar por chaquetas con detalles especiales, esas que se convierten en protagonistas del look. Una buena chaqueta no solo complementa tu outfit, sino que puede elevarlo hasta hacerlo parecer de alta gama. Lefties cuenta con un diseño que ya está robando corazones por su elegancia y versatilidad.

Cómo combinar una chaqueta básica para que parezca de lujo

Una de las propuestas más acertadas es llevar una chaqueta de corte recto en color beige con unos pantalones culotte negros, una camisa blanca con cuello estructurado y unos zapatos tipo bailarinas. Puedes añadir un bolso tipo bandolera y un cinturón dorado para ajustar la chaqueta y tendrás un look absolutamente de lujo. Aunque no es la única opción, si quieres que la chaqueta sea el centro de atención de tu look y tenga un aire de lujo, presta atención a estos tips.

Elige una paleta de colores neutros : Beige, blanco, negro, gris o tonos tierra son opciones que siempre funcionan. Las chaquetas en estos colores proyectan sofisticación y combinan fácilmente con todo tu armario.

: Beige, blanco, negro, gris o tonos tierra son opciones que siempre funcionan. Las chaquetas en estos colores proyectan sofisticación y combinan fácilmente con todo tu armario. Apuesta por tejidos de calidad : Incluso en marcas low cost, hay opciones con acabados cuidados y tejidos que imitan materiales premium. Busca chaquetas con texturas interesantes, como lana, tweed o punto estructurado.

: Incluso en marcas low cost, hay opciones con acabados cuidados y tejidos que imitan materiales premium. Busca chaquetas con texturas interesantes, como lana, tweed o punto estructurado. Cuida el ajuste : Una chaqueta bien ajustada a tu cuerpo puede marcar la diferencia. Si es necesario, llévala a un sastre para ajustar mangas o entallar la cintura.

: Una chaqueta bien ajustada a tu cuerpo puede marcar la diferencia. Si es necesario, llévala a un sastre para ajustar mangas o entallar la cintura. Juega con las capas : Combínala con blusas o camisetas de tejidos satinados, tops ajustados o incluso jerséis finos. Las capas bien elegidas aportan dinamismo al conjunto.

: Combínala con blusas o camisetas de tejidos satinados, tops ajustados o incluso jerséis finos. Las capas bien elegidas aportan dinamismo al conjunto. Complementos clave: Añade un cinturón fino para marcar la cintura, pendientes llamativos o un bolso estructurado para completar el look.

La chaqueta de Lefties que parece de lujo, pero es low cost y se convertirá en tu uniforme de primavera

Lefties propone una chaqueta que tiene todas las características para convertirse en la favorita de la temporada. Este diseño destaca por ser una blazer de mangas largas con hombreras y cuello con solapa, un clásico que nunca pasa de moda pero que, en esta ocasión, cuenta con detalles un poquito más especiales.

Su corte recto aporta una caída impecable que estiliza la figura y el cierre de doble botonadura le da un aire de blazer tradicional con un toque de sofisticación. Además, cuenta con un forro interior que asegura comodidad y un acabado perfecto. Sin embargo, lo que realmente hace especial a esta chaqueta es su bajo camisero, un detalle inesperado que alarga la prenda y le da un aire más contemporáneo.

El diseño incluye bolsillos con cierre de solapa, un elemento práctico que también suma puntos de estilo. Pero lo más interesante es la forma de llevarla que proponen en Lefties: gracias a su bajo camisero, la chaqueta se presta a ser llevada cruzada, con las solapas levantadas y ajustada a la cintura con un cinturón fino. Este truco estilístico transforma completamente la prenda, haciéndola parecer de lujo y adaptándose a las tendencias actuales de marcar la figura.

Cómo sacarle el máximo partido a esta chaqueta de Lefties

Cuando se trata de una chaqueta de corte sencillo y en un color tan versátil como esta de Lefties resulta bastante sencillo combinarla con diferentes prendas y que el resulttado sea d etodo menos anodino. Lo único que hay que tener en cuenta con los detalles y complementos por los que apostemos, de ellos dependerá que el look suba de nivel. Echa un vistazo a nuestras propuestas.

Para un look de oficina sofisticado : Lleva la chaqueta cruzada, con las solapas levantadas y un cinturón fino. Combínala con unos pantalones de vestir rectos en tono negro y unos zapatos de tacón bajo en color nude. Un bolso estructurado y unos pendientes minimalistas serán el toque final.

: Lleva la chaqueta cruzada, con las solapas levantadas y un cinturón fino. Combínala con unos pantalones de vestir rectos en tono negro y unos zapatos de tacón bajo en color nude. Un bolso estructurado y unos pendientes minimalistas serán el toque final. Casual pero chic : Llévala abierta sobre unos vaqueros de corte recto y una camiseta básica blanca. Añade unas deportivas blancas y un bolso shopper. Este look es ideal para un día ajetreado pero con estilo.

: Llévala abierta sobre unos vaqueros de corte recto y una camiseta básica blanca. Añade unas deportivas blancas y un bolso shopper. Este look es ideal para un día ajetreado pero con estilo. Elegancia en una cena : Cruza la chaqueta y ajusta la cintura con un cinturón dorado o con algún detalle llamativo. Combínala con una falda midi plisada en un color complementario y unas sandalias de tacón. Un clutch y un maquillaje luminoso completarán el estilismo.

: Cruza la chaqueta y ajusta la cintura con un cinturón dorado o con algún detalle llamativo. Combínala con una falda midi plisada en un color complementario y unas sandalias de tacón. Un clutch y un maquillaje luminoso completarán el estilismo. Look monocromático : Elige la chaqueta en un color neutro y combínala con pantalones y top en el mismo tono. Este estilo no solo es tendencia, sino que además estiliza y alarga visualmente la figura.

: Elige la chaqueta en un color neutro y combínala con pantalones y top en el mismo tono. Este estilo no solo es tendencia, sino que además estiliza y alarga visualmente la figura. Primavera boho: Combina la chaqueta con un vestido largo estampado y botines de piel. Deja la chaqueta abierta para un aire más relajado y añade un bolso cruzado con flecos o detalles étnicos.

Chaqueta cruzada de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta de Lefties que parece de lujjo tiene un precio de 29,99 euros.

Ref: 1852/301/401