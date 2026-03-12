Claro Couture se inspira en el lujo de los antiguos ateliers de alta costura y presenta en Sevilla su colección de Primavera/Verano 2026

Los antiguos talleres de costura tenían una magia especial. Centro de operaciones de diseñadores y artesanos de la moda aquellos ateliers también se convertían en improvisada pasarela en la que dar a conocer las colecciones. En un ambiete íntimo, personalizado y muy cercano, las clientas conocían de primera mano todos los diseños, viviendo una experiencia única. La firma Claro Couture se ha inspirado en esta experiencia para dar a conocer al público sevillano su colección de Primavera/Verano Rose Noir. El lugar escogido, el espacio De Este (C/ San Pablo, 6) es también un fiel reflejo del vínculo de la moda con las artes y el consumo pausado.

Presentación de la colección de Primavera/Verano 2026 de la firma Claro Couture. / Ismael Rubio

Como en los antiguos ateliers de alta costura, un grupo reducido de clientas pudo conocer de primera mano la nueva colección de la firma sevillana. Siguiendo el espíritu de los históricos desfiles de atelier, cada asistente contaba con una carta con los modelos de la colección y sus descripciones, mientras las modelos iban apareciendo para mostrar las piezas en movimiento, permitiendo apreciar los detalles, los volúmenes y la construcción de cada diseño. Una experiencia que lleva las propuestas de Claro Couture a otro nivel, un nivel en el que el gusto por la artesanía, la confección y la personalización van siempre de la mano.

El lujo de los años 20 y la ostentación de los 90

"Con esta colección lo que queríamos hacer era extraer lo mejor de los años 20 y de los 90 y al final nos dimos cuenta de que socioculturalmente había muchos puntos en común", nos cuenta Beatriz Claro, directora creativa de la firma. La unión de ambos mundos, con una estética bastante marcada y reconocible, parece ser el punto de encuentro de una colección en la que los tonos pasel también son los protagonistas, pero en diseños bastante alejados de la estética romántica o coqueta.

En Rose Noir destacan los estilismos festivos, con vertiginosos escotes, vuelos, flecoss, brillos y alguna transparencia. "Veníamos de una crisis muy importante y la gente lo que quería era alegría, pasarlo bien, sensualidad y desinhibirse. Las décadas de los años 20 y 90 también son exceso y opulencia, pero a la vez con un punto elegante. Por eso en esta colección hay mucho look pensado para la noche, con brillos y plumas", destaca Beatriz Claro.

Entre sus propuestas, destacan los diseños con el corte a la cadera y drapeados estratégicos que resultan muy favorecedores. Las faldas con vuelo discreto, las mangas vaporosas, pero también a la sisa, y los escotes con caída dibujan a una mujer que se gusta en la delicadeza etéra de los años 20, pero que no renuncia a la estructura o los excesos. Diseños como un vestido con cuerpo de redecilla y falda de plumas en verde agua o un total look corsetero en crochet con pailletes y flecos son el reflo del cambio de paradigma entre las tendencias de invitadas.

Como en los antiguos ateliers de alta costura

A través de 15 diseños, el público pudo conocer de mabera muy cercana una parte de la colección Rose Noir. Presentada el pasado septiembre en la Madrid Fashion Week, la colección contó con la explicación de la propia Beatriz Claro durante el desfile en el espacio De Este. A la salida de cada diseño, la propia Beatriz explicaba la confección del diseño, los tejidos con los que estaba elebarado y el contexto para el que estaba pensado.

Colección bastante viva, Rose Noir también es personalizable y cada diseño puede adaptarse a lo que desee la clienta. "Estos diseños son también muy versátiles, los puedes combinar de tal forma que puedas llevarlos a eventos más formales, como una boda, o jugar con ellos en un look para la Feria de Abril", señala Beatriz Claro.

La colección estará disponible esta temporada en De Este (C/ San Pablo, 6).