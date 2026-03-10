Ya están en Zara las faldas de lunares elegantes y favorecedoras con las que las sevillanas arrasarán en la Feria de Abril

Los lunares son el print flamenco por antonomasia y apostar por ellos en un look de inspiración es un acierto seguro.

Preparar el look alternativo al traje de flamenca es otra misión igual de importante. No hay que pensar en combinaciones potentes, flores y mantoncillos, pero tampoco se puede dejar nada al azar porque la Feria de Abril tiene su propio código de estilo. La que va a la Feria de Abril con un look de inspiración lo hace pensado en que tiene que hacer gala de una elegancia extrema, apostar por el toque flamenco y buscar la comodidad máxima. Esa es la clave para acertar.

Los vestidos sueltecitos, acompañados de un mantón o una chaqueta de inspiración torera, son una opción más que acertada, pero las sevillanas prefieren decantarse por otra prenda mucho más versátil y especial: las faldas midi. Estampadas de lunares, las faldas midi se han convertido en la alternativa perfecta al traje de flamenca porque combinan elegancia, sello flamenco y son tremendamente versátiles.

El biniomio blanco y negro es un 'must' en los looks de inspiración para la Feria de Abril, no olvides añadir una nota de color con los complementos. / @ELODIEROMY

Las puedes combinar con un top asimétrico, con una blusa o con un lencero y siempre tendrán ese punto sofisticado. Por eso, la mayoría de firmas no dudan en incluir entre sus propuestas de primavera diferentes diseños de faldas con lunares. Nosotras hemos comenzado la búsqueda en Zara y hemos encontrado 5 diseños elegantes y favorecedores con los que las sevillanas arrasarán para la Feria de Abril. Estamos seguras.

Del top asimétrico a la chaqueta cropped, combinan las sevillanas las faldas de lunares para la Feria de Abril

Una falda de lunares, con mucha personalidad, permite jugar con piezas más relajadas y darle protagonismo a los complementos. / @rocioosorno

Combinar una falda de lunares para la Feria de Abril se antoja bastante sencillo. Lo primero es no perder el foco y dejar que sea la falda la piedra angular del look. No hacen falta los excesos, la falda ya tiene todo el protagonismo. En base a eso, podemos combinarla con diferentes piezas.

Con un top de escote asimétrico : Esta combinación es perfecta para estilizar la figura, sobre todo, si se trata de una falda con algo de volumen.

: Esta combinación es perfecta para estilizar la figura, sobre todo, si se trata de una falda con algo de volumen. Con una chaqueta torera : Para que el look quede favorecedor, el largo de la chaqueta debe llegar a la cintura de la falda. Si el estilismo es muy monocromático, puedes jugar con los colores en los bordados.

: Para que el look quede favorecedor, el largo de la chaqueta debe llegar a la cintura de la falda. Si el estilismo es muy monocromático, puedes jugar con los colores en los bordados. Con un lencero : Una opción básica y que siempre funciona. Puedes apostar por un color neutro, como el blanco o el negro, o jugar con los tonos saturados para crear un look en color block.

: Una opción básica y que siempre funciona. Puedes apostar por un color neutro, como el blanco o el negro, o jugar con los tonos saturados para crear un look en color block. Con una blusa vaporosa: Si quieres una opción más infomal y relajada, puedes apostar por una blusa vaporosa, ya sea de seada, de gasa o satinada.

Con el corte a la cadera

Falda de lunares con el corte a la cadera de Zara. / Zara

Es una opción más relajada y muy favorecedora que ayuda a disimular tripa. El bajo asimétrico le añade mucho movimiento a la prenda, que puedes combinar con un top negro de corte asimétrico.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lunares de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 1255/457/070

Muy vaporosa

Falda de lunares vaporosa de Zara. / Zara

Muy vaporosa y con los lunares pequeños, esta falda la encontramos coordinada con una blusa. Un conjunto ideal para una mañana de Feria al que le puedes añadir un bolso a color para romper la monocromía del look.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lunares de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 5289/048/064

Con el bajo asimétrico

Falda de lunares con el bajo asimétrico de Zara. / Zara

Muy vaporosa, fluida y con el bajo asimétrico, esta falda es una opción perfecta para llevarla a la noche del pescaíto y combinarla con un top negro y un mantón de Manila colocado en el hombro.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lunares de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Ref: 2553/102/700

En gris y formato globo

Falda de lunares gris de Zara. / Zara

Más abombada y gris en lugar de negra, esta falda presenta un toque algo más relajado e informal. Ideal si vas a ir a la Feria de Abril buscando comodidad máxima. La puedes combinar con una blusa de volantes negra.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de lunares de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 1255/428/809

Gris y satinada

Falda de lunares satinada de Zara. / Zara

No todo es blanco y negro en lo que respecta a combinaciones de lunares elegantes. El gris y el blanco funcionan bastante bien y la prueba es esta falda satinada con el corte recto y cortada al bies.