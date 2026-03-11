Colas en Mango por esta chaqueta blanca de entretiempo: Favorece, está en tendencia y moderniza un look con vaqueros

En versión acolchada y con detalles como bordados, las chaquetas de entretiempo le dan un aire muy actual y boho a los looks con vaqueros.

Modernizar un look no significa apostar por prendas extravagentes con las que no nos sentimos cómodas ni nos representan. Modernizar un look implica reflexionar sobre cuáles son las prendas que forman parte de nuestro armario real (compuesto por alas prendas que de verdad usamos, no por las que tenemos) y cómo podemos actualizarlas.

El objetivo es que piezas elementales como unos vaqueros básicos nos den looks con mucha personalidad y menos clasicismo. Para conseguirlo, las chaquetas de entretiempo son siempre la mejor de las opciones.

Cómodas, elegantes, versátiles y funcionales, las chaquetas de entretiempo tienen la capacidad de hacer que un look anodino pase a ser un estilismo moderno y actual. Sobre todo, si esas chaquetas beben de las tendencias más coquetas y románticas de la temporada. Luminosas, con un punto naif y cierto estilo boho, las chaquetas de entretiempo que se llevan esta primavera destacan por ser acolchadas y contar con elementos como ribetes, estampados patchwork o bordados.

Con cierto aire boho, las chaquetas acolchadas añaden un punto romántico a los looks con vaqueros. / @ritamontezuma

Sencilla, pero bastante luminosa, la chaqueta de entretiempo que hemos encontrado en Mango cumple con todas las premisas para ser la prenda con la que modernizar un look. Tanto es así, que las más estilosas hacen cola para hacerse con ella. Si quieres dar un aire más actual y en tendencia a tus vaqueros, echa un vistazo a la chaqueta de Mango.

Acolchada y ribeteada, así es la chaqueta de Mango que moderniza un look con vaqueros

Chaqueta acolchada y ribeteada de Mango. / Mango

Es acolchada, pero no tiene nada que ver con los chaquetones y plumíferos. Confeccionada en tejido de tela y con un largo que llega a la cadera, la chaqueta es ligeramente oversize y presenta un cuello de solapas. De color blanco, la prenda aporta luminosidad al rostro por lo que, además de modernizar el look, rejuvenece.

Chaqueta acolchada y ribeteada de Mango. / Mango

Con bolsillos de plastrón, para darle a la prenda un sello más funcional y utilitario, la prenda presenta un ribeteado en zigzag en color arena que añade un extra de presencia y personalidad a la prenda. Si hubiera sido blanca sin más, habría pasado desapercibida por completo. A la hora de combinarla, es mejor apostar por unos vaqueros más oscuros (el clásico denim) para que se cree contraste entre ambas prendas. Unas bailarinas empolvadas o unas deportivas vintage remetarían el look,

Chaqueta acolchada y ribeteada de Mango. / Mango

Aunque la opción blanca nos parece bastante luminosa y rejuvencedora, la versión rosa empolvado también nos parece top, sobre todo, a la hora de combinarla con unos vaqueros blancos o unos jeans en azul clarito. Ambas chaquetas tienen la capacidad de darle un acabado muy fresco, desenfadado y juvenil a cualquier look.

Chaqueta acolchada y ribeteada de Mango. / Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la chaqueta acolchada y ribeteada de Mnago tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27066713