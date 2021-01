Negro y de canalé, así es el conjunto de Lefties con el que estar en casa cómoda y con más estilo que la protagonista de tu serie preferida

Una de las consecuencias de pasar tanto tiempo en casa es que consumimos series y películas como si nos fuese la vida en ello. Las plataformas digitales se han convertido en nuestras mejores aliadas desde que empezara la pandemia y ver sus ficciones son un una costumbre más en nuestras aburridas rutinas. Películas románticas, las series del momento o los clásicos de toda la vida nos sirven de compañía en las largas jornadas caseras.

Además de convertir a las series en fuente de inspiración para nuestros looks de calle, hay algo que nos llama la atención en todas las ficciones y, aunque hace año que ya habíamos reparado en ello, no es hasta este momento cuando nos planteamos el porqué. Da igual de la ficción de que se trate, de quién sea su protagonista o de cómo de mal le vaya la vida al personaje, a la hora de estar en casa su look es absolutamente perfecto.

Lleva un chándal oversize, se ha recogido el pelo con un lápiz y lleva los calcetines remetidos por dentro del pantalón, aun así, parece una diosa recién bajada del Olimpo. En la vida real, has intentado plagiar su outfit en incontables ocasiones y no consigues pasar del nivel pordiosera. Es cierto que las series nos han puesto muy alto el listón a la hora de apostar por un look para estar en casa, pero, dadas las circunstancias, a estas alturas ya deberíamos haber aprendido que donde más tiempo vamos a pasar es en casa y es ahí donde debemos apostar por vernos guapas.

Es cierto que muchas firmas han apostado por lanzar colecciones de ropa para estar en casa que son tan cómodas como sofisticadas, pero, después de mucho buscar, por fin hemos encontrado el conjunto definitivo con el que estar en casa cómodas y con más estilo que la protagonista de nuestra serie preferida. Es negro y de canalé, vale menos de veinte euros, está en Lefties y cuando te lo pongas vas a ser la competencia directa de Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York y de Rachel Green en Friends.

Un conjunto de canalé para ser la prota de tu propia serie

Que gracias a nuestra imaginación ya vamos por la tercera temporada de nuestra propia serie es un hecho innegable. Cada pequeño acontecimiento que sucede a nuestro alrededor se convierte en un hecho tan relevante que terminamos montándonos nuestra propia película en la cabeza. Y no está mal, sobre todo ahora que nuestra vida social es bastante escasa.

Pero, ya que tenemos una serie en la que somos las protagonistas, ¿por qué no vestir como las protas de nuestras series preferidas? Sarah Jessica Parker y Jennifer Aniston son dos de nuestras gurús de estilo preferidas. Aunque, si hablamos de looks para estar en casa, preferimos los de Jennifer Aniston y nuestra idolatrada Rachel en Friends. Desenfadados, frescos y súper chic, sus outfits caseros nos inspiran y por eso este conjunto negro de canalé de Lefties nos parece perfecto para estar en casa.

El conjunto de Lefties se compone de dos piezas, un pantalón ligeramente acampanado y una chaqueta. Ambas piezas pisan fuerte en lo que a estilismos de calle se refiere, pero a nosotras nos han parecido perfectas para estar en casa. Cómodas, estilosas y súper económicas (el pantalón tiene un precio de 9,99 euros, al igual que la chaqueta), ambas piezas componen el conjunto perfecto para estar en casa cómoda y con más estilo que la protagonista de tu serie preferida. Apuesta por este outfit para estar en casa y haz como Rachel Green cuando no sabía qué hacer con su pelo y lo recogía con un pasador dejando algunos mechones sueltos.