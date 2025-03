Soy editora de moda y estas blusas holgadas de Zara son las que llevaría con vaqueros y bailarinas esta primavera.

Si te decimos primavera, estamos seguras de que en lo primero que piensas es en el combo blusas holgadas, vaqueros y bailarinas. Año tras año, esta combinación regresa con fuerza al street style porque reúne todo lo que buscamos en un look primaveral: comodidad, frescura, versatilidad y un toque romántico. No importa si tu estilo es más clásico, bohemio o minimalista, siempre habrá una blusa suelta que encaje contigo y que puedas combinar con los vaqueros que mejor se adapten a tu silueta. Y lo mejor es que, con un simple cambio de accesorios, puedes transformar este conjunto de diario en uno perfecto para una cena o un evento especial.

En primavera, las temperaturas pueden jugarnos malas pasadas con el ascenso repentino del mercurio, por lo que apostar por prendas ligeras es la mejor opción. Las blusas holgadas cumplen este propósito a la perfección, ya que su diseño amplio no solo aporta comodidad, sino que también consigue un efecto estilizado y elegante. Además, las versiones con detalles como bordados, volantes o puntillas pueden elevar cualquier look sin necesidad de grandes esfuerzos. Y, cuando se combinan con vaqueros, logran ese equilibrio entre lo casual y lo sofisticado que tanto nos gusta.

Las bailarinas, por su parte, son el calzado ideal para cerrar esta ecuación de estilo. Con el regreso del balletcore, este zapato plano ha recuperado todo su protagonismo, demostrando que puede ser igual de estiloso que unos tacones, pero mucho más cómodo para el día a día. Cuando se combinan con vaqueros y blusas sueltas, consiguen ese aire chic parisino que tanto nos fascina. Esta selección de blusas holgadas de Zara es la que culaquier editora de moda ficharía para llevarlas con el uniforme de la primavera: vaqueros y bailarinas.

Cómo llevar blusas holgadas con vaqueros y bailarinas esta primavera

Esta primavera, la combinación de blusas holgadas, vaqueros y bailarinas se consolida como el uniforme perfecto para cualquier ocasión. Es un look cómodo, versátil y con un aire romántico, capaz de adaptarse a diferentes estilos y situaciones. Las blusas más holgaditas ofrecen opciones para todos los gustos, desde diseños más clásicos hasta propuestas boho o con detalles vintage. Sólo necesitas encontrar la que mejor se adapte a tu estilo y combinarla con tus vaqueros y bailarinas favoritas para conseguir un look infalible y muy primaveral, mientras que el secreto para lograr un look equilibrado con blusas holgadas está en la combinación de prendas y en la elección de los accesorios. Estas son algunas ideas para sacarle el máximo partido a este combo.

Look casual y relajado : Para un día de recados o una comida con amigas, opta por una blusa fluida de lino en tonos neutros, unos vaqueros de corte recto o wide leg y unas bailarinas clásicas en color nude o negro. Añade un bolso de rafia o una bandolera de piel para un toque natural y sofisticado.

: Para un día de recados o una comida con amigas, opta por una blusa fluida de lino en tonos neutros, unos vaqueros de corte recto o wide leg y unas bailarinas clásicas en color nude o negro. Añade un bolso de rafia o una bandolera de piel para un toque natural y sofisticado. Look boho y romántico : Si te gusta la estética bohemia, una blusa con estampado floral y volantes será tu mejor aliada. Combínala con vaqueros acampanados o de tiro alto, unas bailarinas de ante y accesorios en tonos tierra, como un bolso de cuero envejecido o unos pendientes artesanales.

: Si te gusta la estética bohemia, una blusa con estampado floral y volantes será tu mejor aliada. Combínala con vaqueros acampanados o de tiro alto, unas bailarinas de ante y accesorios en tonos tierra, como un bolso de cuero envejecido o unos pendientes artesanales. Look sofisticado y chic: Para un estilismo más pulido, apuesta por una blusa blanca con detalles de puntilla o bordados, unos jeans oscuros o en tono crudo y unas bailarinas de punta afilada o con detalles joya. Completa con un blazer ligero y un bolso estructurado para un look de oficina perfecto.

Para un estilismo más pulido, apuesta por una blusa blanca con detalles de puntilla o bordados, unos jeans oscuros o en tono crudo y unas bailarinas de punta afilada o con detalles joya. Completa con un blazer ligero y un bolso estructurado para un look de oficina perfecto. Look minimalista y moderno : Si prefieres un estilo más depurado, combina una blusa en tono azul grisáceo con cuello de babero, unos vaqueros rectos o cropped en blanco y unas bailarinas en tono metalizado o beige. Agrega gafas de sol oversized y un bolso tote para un aire más sofisticado.

: Si prefieres un estilo más depurado, combina una blusa en tono azul grisáceo con cuello de babero, unos vaqueros rectos o cropped en blanco y unas bailarinas en tono metalizado o beige. Agrega gafas de sol oversized y un bolso tote para un aire más sofisticado. Look desenfadado y juvenil: Para un look más desenfadado, escoge una blusa denim con mangas voluminosas, unos jeans desgastados o con efecto vintage y unas bailarinas tipo slingback. Puedes sumar una cazadora de cuero o una chaqueta ligera para darle un toque más urbano.

Blusa denim con mangas abullonadas

Blusa vaquera de Zara. / Zara

Esta blusa es la opción perfecta para quienes buscan un toque casual pero con estilo. Su tejido denim ligero la hace ideal para la primavera, y las mangas voluminosas aportan un aire romántico que equilibra la informalidad del tejido. Va genial con vaqueros blancos o en tono crudo y unas bailarinas en color camel o marrón chocolate.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa holgada de Zara para llevar con vaqueros y bailarinas tiene un precio de 39,95 euros.

Ref: 5216/053/400

Blusa blanca con puntillas y mangas al codo

Blusa blanca de encajes de Zara. / Zara

Nada grita más "primavera" que una blusa blanca con detalles en puntilla. Este diseño con mangas al codo y cuello a la caja es puro romanticismo y elegancia. Ideal para llevar con jeans azul oscuro y bailarinas en tonos pastel, creando un look fresco y delicado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa holgada de Zara para llevar con vaqueros y bailarinas tiene un precio de 35,95 euros.

Ref: 7521/042/712

Blusa azul grisáceo con cuello de babero y bordados

Blusa con cuello babero de Zara. / Zara

Para las amantes del estilo vintage y parisino, esta blusa es un sueño. El cuello de babero y las mangas farol le dan un aire retro, mientras que los bordados añaden un toque artesanal. Combina increíblemente bien con vaqueros rectos y bailarinas negras o con estampado de leopardo para un punto más atrevido.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa holgada de Zara para llevar con vaqueros y bailarinas tiene un precio de 25,95 euros.

Ref: 7521/060/485

Blusa verde con estampado de flores y volantes boho

Blusa boho de Zara. / Zara

Si prefieres un look más desenfadado y bohemio, esta blusa con estampado floral y volantes es perfecta. Su corte amplio y su aire romántico hacen que combine genial con vaqueros flare o acampanados y bailarinas en tonos tierra. Ideal para un paseo de tarde o una comida al aire libre.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa holgada de Zara para llevar con vaqueros y bailarinas tiene un precio de 27,95 euros.

Ref: 5029/071/330

Blusa blanca con escote en pico, lazada y detalles bordados

Blusa blanca con volantes de Zara. / Zara

Por último, una blusa que es sinónimo de elegancia y feminidad. Su escote en pico con lazada central, los volantes en el escote y el bajo, y los pequeños lunares bordados en los puños la convierten en una prenda delicada pero con carácter. Perfecta para combinar con jeans de corte recto y bailarinas en tonos nude o metalizados.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa holgada de Zara para llevar con vaqueros y bailarinas tiene un precio de 29,95 euros.

Ref: 0881/105/712