La falda de cuadros de Lefties que las más pijas llevan con jersey y bómber y querrás copiar para un estilo college

Las más pijas tienen una forma especial de enfrentarse a los estilismos y se adaptan a las tendencias de una forma muy personal. Ellas ya llevaban la icónica blazer de cuadros antes de que se pusieran de moda y, si van a apostar por unos pantalones de lana, sólo lo harán si pueden llevarlos con unos mocasines. Su estética destaca por las líneas pulidas y los cortes clásicos, haciendo de los colores neutros su santo y seña. Pueden llevar un vestido boho, pero le darán su toque para que no resulte excesivamente bohemio. Parece que les funciona y la industria de la moda no vive ajena a ello porque esta temporada, una de las estéticas favoritas de las más pijas, parece haberse convertido en tendencia. Hablamos de la estética college y la encontramos en prendas tan personales como la nueva falda de cuadros de Lefties, que ellas llevan con jersey y bómber.

La falda de cuadros de Lefties no solo es una de las novedades de la temporada, sino que también es el pasaporte a un estilo college que triunfa entre las más elegantes. Ya sea midi o mini, con jersey o blazer, esta prenda es un verdadero imprescindible que no puede faltar en tu armario. Así que, si estás buscando un look que combine frescura, sofisticación y comodidad, no dudes en sumarte a la fiebre preppy y hacer de esta falda tu mejor aliada este otoño-invierno.

¿Qué es la estética college?

La estética college, también conocida como preppy, toma su inspiración de los uniformes y códigos de vestimenta de las universidades de élite. A la hora de llevarla fuera del ámbito universitario, esta estética adapta los colores, tejidos y cortes que evocan un aire juvenil, refinado y organizado.

Piezas como faldas de cuadros, blazers, jerséis con cuello de pico y mocasines son los pilares de este estilo que, con el tiempo, se ha reinventado para adaptarse a todas las edades. Esta temporada, la estética college se mantiene fuerte, siendo reinterpretada por las generaciones más jóvenes, pero también por las más clásicas, con un toque contemporáneo que lo hace irresistible. Las mujeres más elegantes han hecho de esta tendencia un básico porque logra un equilibrio perfecto entre la comodidad y la sofisticación.

Así es la falda de cuadros de Lefties que las más pijas llevan con jersey y bómber y querrás copiar para un look college

Lefties ha lanzado una falda midi de cuadros con cinturón incorporado y tablas que aportan un movimiento muy elegante. La clave de esta prenda es su versatilidad, ya que puedes combinarla tanto para un día en la oficina como para una tarde con amigas. Los cuadros, que son un estampado atemporal, refuerzan ese aire de uniformidad colegial, mientras que las tablas añaden dinamismo y fluidez.

Si buscas algo más atrevido y juvenil, también está disponible en versión mini, ideal para quienes quieren rendir homenaje al icónico look de Rachel Green en Friends. Además, Lefties ha incluido una opción a juego con blazer, que eleva el conjunto para lograr un look completamente coordinado, perfecto para ocasiones más formales o para apostar por un power dressing con un guiño colegial.

Falda de cuadros de Lefties. / Lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda de cuadros de Lefties que las más pijas llevan con jersey y bómber y querrás copiar para un look college tiene un precio de 25,99 euros.

Ref: 5961/319/121